Белик: На еврокубковых матчах Шахтера U-19 было 15-20 скаутов европейских клубов

Главный тренер " Шахтера " U-19 Алексей Белик рассказал о прогрессе своих футболистов в нынешнем сезоне.

– Что можете сказать о прогрессе "Шахтера" U19 и игроков в течение полугодия?

– Не хочу называть фамилии и кого-то выделять. У нас такая специфика, что футболистов оценивает главная команда, когда вызывает в свое расположение. Относительно команды мы прогрессируем. Мы стали более гибкими тактически, ведь в течение полугодия использовали много игровых схем. Надеюсь, в будущем ребятам это поможет и они будут скорее воспринимать информацию и умело выполнять задачи тренеров.

По сравнению с прошлым сезоном состав стал младше, есть игроки 2007 года рождения, которые дебютировали в матчах, где нужен был результат. Гармаш, Шелекет и Данковский – это те, кто выходил в поединках Юношеской лиги УЕФА в основном составе и сыграл ключевые матчи, таким образом продемонстрировав работу всей Академии и тренеров. Итог прогресса покажет вторая часть сезона, когда начнется борьба за чемпионство.

– Какие поединки наиболее памятны и почему?

– Все на групповом этапе Юношеской лиги УЕФА запомнились, футболисты получили важный опыт, соревнуясь с лучшими игроками и академиями Европы. Перед первым матчем я сказал, что каждый гол, поражение, результативное действие или победа – на вес золота, потому что за ними следят и оценивают нас разные скауты. Знаю, что на матчах присутствовало 15–20 скаутов из разных европейских команд, было важно использовать каждую минуту на максимум.