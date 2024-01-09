Рух уволил Задорожного с поста тренера команды U-19

"Рух" решил прекратить сотрудничество с главным тренером команды U-19 Сергеем Задорожным, сообщает пресс-служба "желто-черных".

Задорожный работал в этой должности с октября 2023 года. За этот период провел 10 поединков во всех турнирах: 5 побед, 1 ничья и 4 поражения; разница мячей - 14-14.

В чемпионате юношеских команд УПЛ "Рух" U-19 под его руководством сыграл 7 матчей: 3 победы, 1 ничья и 3 поражения; разница мячей - 10-9.

Тогда как в Юношеской лиге УЕФА "руховцы" во главе с Задорожным провели 3 поединка: 2 победы и 1 поражение; разница мячей - 4-5.

"Рух" U-19 занимает 4-е место в турнирной таблице юношеского чемпионата Украины, набрав 33 пункта в 17 матчах.