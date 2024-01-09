Рух уволил Задорожного с поста тренера команды U-19
Львовяне решили прекратить сотрудничество с тренером
Фото: ФК Рух
"Рух" решил прекратить сотрудничество с главным тренером команды U-19 Сергеем Задорожным, сообщает пресс-служба "желто-черных".
Задорожный работал в этой должности с октября 2023 года. За этот период провел 10 поединков во всех турнирах: 5 побед, 1 ничья и 4 поражения; разница мячей - 14-14.
В чемпионате юношеских команд УПЛ "Рух" U-19 под его руководством сыграл 7 матчей: 3 победы, 1 ничья и 3 поражения; разница мячей - 10-9.
Тогда как в Юношеской лиге УЕФА "руховцы" во главе с Задорожным провели 3 поединка: 2 победы и 1 поражение; разница мячей - 4-5.
"Рух" U-19 занимает 4-е место в турнирной таблице юношеского чемпионата Украины, набрав 33 пункта в 17 матчах.
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