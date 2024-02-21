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Бывший форвард Динамо продолжит карьеру в Оболони

U-19

Футболист будет получать игровую практику на уровне юношеского чемпионата

Бывший форвард Динамо продолжит карьеру в Оболони

Фото: ФК Динамо Київ

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Экс-форвард "Динамо" 19-летний Максим Зоренко стал игроком "Оболони", сообщает Sport.ua.

Детали сотрудничества пока остаются неизвестными.

Зоренко является воспитанником Академии "Динамо". В прошлом сезоне был нападающим команды U-19. Летом перешел в "Полесье", с которым подписал контракт на два года. Но в Житомире прижиться не смог: на уровне юношеской команды имел мало игровой практики.

В "Оболони" Зоренко будет получать игровую практику на уровне юношеского чемпионата и получит свой шанс закрепиться в первой команде. В составе "пивоваров" бывший динамовец будет играть под 44 номером.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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