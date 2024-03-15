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Матч юношеских команд Кривбасс - Колос перенесли из-за болезни игроков

U-19

Игру перенесли из-за состояния здоровья ковалевцев

Матч юношеских команд Кривбасс - Колос перенесли из-за болезни игроков

Фото: ФК Колос

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Матч 21-го тура юношеского чемпионата Украины U-19 "Кривбасс" - "Колос" перенесен из-за заболевания вирусной инфекцией большинства игроков ковалевской команды.

Игра должна была состояться 15 марта, но теперь будет сыграна в воскресенье, 24 марта.

"Кривбасс" U-19, заполняя вынужденную паузу в чемпионате, проведет сегодня на стадионе "Спарта" двусторонний контрольный матч. Начало - 10:30

Отметим, что "Колос" занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата U-19. "Кривбасс" идет на 8-й строчке.

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Кривбасс (Кривой Рог) Колос (Ковалевка)
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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