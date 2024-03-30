"Нужно три - пять матчей": Тренер сборной Украины U-19 Михайленко - о переходе Пономаренко во взрослую команду Динамо
Оценил готовность Пономаренко
Фото: Динамо
Главный тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко рассказал о том, когда Матвей Пономаренко сможет сыграть за основную команду "Динамо Киев".
"Мне сказать трудно. Нужно три пять матчей Пономаренко играть за взрослую команду, чтобы это понять. Ментально он готов. Но одной психологии мало. Нужно, чтобы Матвей был готов и физически, потому что выступление в УПЛ и молодежном первенстве по качество обслуживания – это разные турниры. Было очень много игроков U-19 этой возрастной категории, которые стали, например, чемпионами Европы, а потом на этапе перехода во взрослый футбол терялись, не особо чего-то достигли. Молодому игроку нужно провести хотя бы сезон на стабильном уровне за тогдашнюю взрослую команду, уже можно прогнозировать, что из него будет", — сказал Михайленко.
Напомним, в элит-раунде отбора на Евро-2024 среди сборных до 19 лет Пономаренко став лучшим голеадором квалификации, он отметился 5 голами в 3 матчах элит-раунда.
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