Рух объявил о назначении нового тренера юношеской команды

В руководстве тренерского штаба "Рух" U-19 произошли изменения. Главным наставником команды стал Денис Колчин.

В то же время, предыдущий тренерский штаб львовян остался при своих обязанностях. Они будут помогать Колчину в дальнейшей работе.

Уроженец Одессы выступал в статусе футболиста за "Черноморец", "Кривбасс", "Металлист", "Николаев" и "Днестр". Также представлял юношескую и молодежную сборную Украины и становился бронзовым призером юношеского Чемпионата Европы-1994.

С 2014 года был тренером в разных клубах. В частности, возглавлял "Жемчужину", "Ниву", "Балканы", а кроме этого работал в структурах детских школ.

Сегодня, в субботу, Колчин дебютировал во главе своей новой команды. Его подопечные уступили "Шахтеру" U-19 в выездном поединке юношеского первенства.

Сейчас "Рух" U-19 занимает пятое место в чемпионате. Отрыв от первого "Динамо" составляет 17 очков.