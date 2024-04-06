Рух объявил о назначении нового тренера юношеской команды
Пока у львовян дела не идут
Фото: ФК Рух
В руководстве тренерского штаба "Рух" U-19 произошли изменения. Главным наставником команды стал Денис Колчин.
В то же время, предыдущий тренерский штаб львовян остался при своих обязанностях. Они будут помогать Колчину в дальнейшей работе.
Уроженец Одессы выступал в статусе футболиста за "Черноморец", "Кривбасс", "Металлист", "Николаев" и "Днестр". Также представлял юношескую и молодежную сборную Украины и становился бронзовым призером юношеского Чемпионата Европы-1994.
С 2014 года был тренером в разных клубах. В частности, возглавлял "Жемчужину", "Ниву", "Балканы", а кроме этого работал в структурах детских школ.
Сегодня, в субботу, Колчин дебютировал во главе своей новой команды. Его подопечные уступили "Шахтеру" U-19 в выездном поединке юношеского первенства.
Сейчас "Рух" U-19 занимает пятое место в чемпионате. Отрыв от первого "Динамо" составляет 17 очков.
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