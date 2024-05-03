Колос назвал имя нового тренера юношеской команды
Ранее эту должность занимал Александр Поздеев
Фото: ФК Колос
Виталий Гавриш и Евгений Новак будут руководить командой "Колос" U-19, сообщает официальный сайт клуба.
Гавриш - старший тренер, Новак - его помощник. Тренером голкиперов остался Сергей Ситало.
Напомним, что эти тренеры были помощниками Ярослава Вишняка в главной команде. Ранее Вишняк был уволен со своей должности - его назначили вице-президентом ковалевского клуба.
После отставки Вишняка исполняющим обязанности главного тренера "Колоса" был назначен бывший наставник юношей U-19 Александр Поздеев.
"Колос" U-19 занимает 5-е место в юношеском первенстве.
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Источник:ФК Колос
Опубликовал: Алина Ерофеева
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