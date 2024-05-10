Шахтер U-19 - Динамо U-19: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Сегодня, 10 мая, "Шахтер" проведет матч 28-го тура против "Динамо" в юношеском чемпионате. Игра пройдет в Счастливом, что под Киевом.

Интересно, что этот поединок будет решающим в борьбе за чемпионский титул, как и в чемпионате УПЛ.

Дончане имеют 65 очков и опережают киевлян на 1 пункт. В первом круге победу одержал киевский клуб со счетом 2:0.

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 11:00. Смотреть трансляцию матча можно на YouTube-канале "Шахтера" и "Динамо".

Юношеский чемпионат Украины. 28-й тур

10 мая. Счастливое. "Арсенал-Арена"

"Шахтер" U-19 11:00 "Динамо" U-19

Трансляция - YouTube-канал "Шахтера" и "Динамо"