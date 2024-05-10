Пономаренко и Михавко - в старте Динамо U-19 на матч против Шахтера U-19
Украинское Классико на уровне юношеских команд
Фото: ФК Динамо Київ
Сегодня, 10 мая, "Шахтер" проведет матч 28-го тура против "Динамо" в юношеском чемпионате. Уже стали известны стартовые составы команд.
"Шахтер" U-19: Барченко, Шекелета, Башмарин, Костюк, Огарков, Лосенко, Ющенко, Бундаш, Демченко, Цуканов, Пушкарев,
Запасные: В.Кравец, Решетников, Галонский, Данковский, Сметана, Е.Гармаш, Князев, Янович, Бесклейный, Тютюнов, Дабо, Баглай.
"Динамо" U-19: В.Суркис, Гусев, Захарченко, Михавко, Котуха, Балаба, Билый, Осипенко, Кремчанин, Маткевич, Пономаренко,
Запасные: Гудименко, Янчишин, Дикий, Калин, Коломиец, Рыбак, Коробов, Сизонюк, Редушко, Саленко, Пашко, Ищенко.
Игра между командами начнется в 11:00. Трансляцию матча доступна на YouTube-канале "Шахтера" и "Динамо".
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