Пономаренко и Михавко - в старте Динамо U-19 на матч против Шахтера U-19

Сегодня, 10 мая, "Шахтер" проведет матч 28-го тура против "Динамо" в юношеском чемпионате. Уже стали известны стартовые составы команд.

"Шахтер" U-19: Барченко, Шекелета, Башмарин, Костюк, Огарков, Лосенко, Ющенко, Бундаш, Демченко, Цуканов, Пушкарев,

Запасные: В.Кравец, Решетников, Галонский, Данковский, Сметана, Е.Гармаш, Князев, Янович, Бесклейный, Тютюнов, Дабо, Баглай.

"Динамо" U-19: В.Суркис, Гусев, Захарченко, Михавко, Котуха, Балаба, Билый, Осипенко, Кремчанин, Маткевич, Пономаренко,

Запасные: Гудименко, Янчишин, Дикий, Калин, Коломиец, Рыбак, Коробов, Сизонюк, Редушко, Саленко, Пашко, Ищенко.

Игра между командами начнется в 11:00. Трансляцию матча доступна на YouTube-канале "Шахтера" и "Динамо".