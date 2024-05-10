Динамо в меньшинстве обыграло Шахтер в матче юношеских команд

Сегодня, 10 мая, "Шахтер" встречался с "Динамо" в рамках 28-го тура юношеского чемпионата Украины.

Киевляне открыли счет под занавес первого тайма - отличился Андрей Маткевич. На старте второй половины поединка киевский клуб остался в меньшинстве - Владислав Захарченко получил второй горчичник. Несмотря на это, динамовцы снова вышли вперед благодаря точному удару Назара Балабы. Однако спустя пять минут горняки сумели сократить отставание усилиями Николая Огаркова.

До конца игры счет не изменился и свисток арбитра зафиксировал победу "Динамо" со счетом 2:1. Благодаря триумфу "бело-синие" вернули себе лидерство в юношеском чемпионате Украины.

Юношеский чемпионат Украины. 28-й тур

10 мая. Счастливое. "Арсенал-Арена"

"Шахтер" U-19 - "Динамо" U-19 1:2

Голы: Огарков (62) - Маткевич (45+2), Балаба (57).

Удаление: Захарченко (50)