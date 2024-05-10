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Динамо в меньшинстве обыграло Шахтер в матче юношеских команд

U-19
Обновлено

Репетиция Классического УПЛ

Динамо в меньшинстве обыграло Шахтер в матче юношеских команд

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Сегодня, 10 мая, "Шахтер" встречался с "Динамо" в рамках 28-го тура юношеского чемпионата Украины.

Киевляне открыли счет под занавес первого тайма - отличился Андрей Маткевич. На старте второй половины поединка киевский клуб остался в меньшинстве - Владислав Захарченко получил второй горчичник. Несмотря на это, динамовцы снова вышли вперед благодаря точному удару Назара Балабы. Однако спустя пять минут горняки сумели сократить отставание усилиями Николая Огаркова.

До конца игры счет не изменился и свисток арбитра зафиксировал победу "Динамо" со счетом 2:1. Благодаря триумфу "бело-синие" вернули себе лидерство в юношеском чемпионате Украины.

Юношеский чемпионат Украины. 28-й тур
10 мая. Счастливое. "Арсенал-Арена"
"Шахтер" U-19 - "Динамо" U-19 1:2
Голы: Огарков (62) - Маткевич (45+2), Балаба (57).
Удаление: Захарченко (50)

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
10.05.2024 в 13:38
Надто велика різниця в класі команд, тому навіть бажане суддівство на користь Шахтаря не допомогло йому, він грав у більшості майже цілий тайм і благополучно програв цей матч динамівцям, які ще й забили у меншості. Клас є клас.
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Комментарии 1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
10.05.2024 в 13:38
Надто велика різниця в класі команд, тому навіть бажане суддівство на користь Шахтаря не допомогло йому, він грав у більшості майже цілий тайм і благополучно програв цей матч динамівцям, які ще й забили у меншості. Клас є клас.
Ответить
2
3

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