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Воспитанники Динамо и Шахтера едва не устроили массовую драку после юношеского Классического

U-19

Поединок был не скучен

Воспитанники Динамо и Шахтера едва не устроили массовую драку после юношеского Классического

Скриншот: канал Динамо на YouTube

Новина українською

Сегодня, 10 мая "Динамо" обыграло "Шахтер" (2:1) в рамках 28-го тура юношеского чемпионата Украины. Благодаря этой победе киевляне набрали 67 очков и возглавили таблицу, обойдя горняков на 2 пункта. До конца первенства осталось два тура.

После финального свистка между командами едва не произошла массовая драка. Игроки "Динамо" и воспитанники академии выбежали на поле и начали праздновать победу, что вызвало недовольство со стороны дончан и привело к толкотне.

Комментатор Виталий Волочай описал ситуацию следующим образом:

"После матча на поле едва не произошел массовый махач детей из академий "Динамо" и "Шахтера", которые весь матч соревновались в максимально устаревших кричалках, потому что видно новых не придумали, а потом едва не подрались на поле.

Это все переросло в скандал между Беликом и персоналом "Динамо", но охрана, которая работала на матче справилась с задачей".

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Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
10.05.2024 в 16:24
Что это за гном стоит в динама?? Такие парашюты пропускает. Стыдоба!
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
10.05.2024 в 16:24
Что это за гном стоит в динама?? Такие парашюты пропускает. Стыдоба!
Ответить
0
1

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