Воспитанники Динамо и Шахтера едва не устроили массовую драку после юношеского Классического

Сегодня, 10 мая "Динамо" обыграло "Шахтер" (2:1) в рамках 28-го тура юношеского чемпионата Украины. Благодаря этой победе киевляне набрали 67 очков и возглавили таблицу, обойдя горняков на 2 пункта. До конца первенства осталось два тура.

После финального свистка между командами едва не произошла массовая драка. Игроки "Динамо" и воспитанники академии выбежали на поле и начали праздновать победу, что вызвало недовольство со стороны дончан и привело к толкотне.

Комментатор Виталий Волочай описал ситуацию следующим образом: