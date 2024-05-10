Воспитанники Динамо и Шахтера едва не устроили массовую драку после юношеского Классического
Поединок был не скучен
Скриншот: канал Динамо на YouTube
Сегодня, 10 мая "Динамо" обыграло "Шахтер" (2:1) в рамках 28-го тура юношеского чемпионата Украины. Благодаря этой победе киевляне набрали 67 очков и возглавили таблицу, обойдя горняков на 2 пункта. До конца первенства осталось два тура.
После финального свистка между командами едва не произошла массовая драка. Игроки "Динамо" и воспитанники академии выбежали на поле и начали праздновать победу, что вызвало недовольство со стороны дончан и привело к толкотне.
Комментатор Виталий Волочай описал ситуацию следующим образом:
"После матча на поле едва не произошел массовый махач детей из академий "Динамо" и "Шахтера", которые весь матч соревновались в максимально устаревших кричалках, потому что видно новых не придумали, а потом едва не подрались на поле.
Это все переросло в скандал между Беликом и персоналом "Динамо", но охрана, которая работала на матче справилась с задачей".
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