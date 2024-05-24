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Динамо выиграло чемпионат U-19, опередив сверстников из Шахтера на 2 очка

U-19

В заключительном туре киевляне обыграли прошлогодних чемпионов

Динамо выиграло чемпионат U-19, опередив сверстников из Шахтера на 2 очка

Фото: ФК Динамо Київ

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В пятницу, 24 мая, "Динамо" встречалось с "Рухом" в рамках 30-го тура юношеского чемпионата Украины U-19.

Киевляне одержали победу со счетом 5:1. Благодаря этому успеху бело-синие набрали 73 очка и завоевали золотые медали. На второй строчке расположился "Шахтер" с 71 баллом. Добавим, что туром ранее эти команды встречались в очном поединке - победу одержали киевляне (2:1).

Третье место с 53 баллами занял "Днепр-1".

Стоит отметить, что два года подряд чемпионат U-19 выигрывал "Рух". "Динамо" в последний раз побеждало в сезоне 2019/20. Также добавим, что в следующем сезоне "Динамо" будет представлять Украину в Юношеской лиге УЕФА.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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