Динамо выиграло чемпионат U-19, опередив сверстников из Шахтера на 2 очка

В пятницу, 24 мая, "Динамо" встречалось с "Рухом" в рамках 30-го тура юношеского чемпионата Украины U-19.

Киевляне одержали победу со счетом 5:1. Благодаря этому успеху бело-синие набрали 73 очка и завоевали золотые медали. На второй строчке расположился "Шахтер" с 71 баллом. Добавим, что туром ранее эти команды встречались в очном поединке - победу одержали киевляне (2:1).

Третье место с 53 баллами занял "Днепр-1".

Стоит отметить, что два года подряд чемпионат U-19 выигрывал "Рух". "Динамо" в последний раз побеждало в сезоне 2019/20. Также добавим, что в следующем сезоне "Динамо" будет представлять Украину в Юношеской лиге УЕФА.