Динамо выиграло чемпионат U-19, опередив сверстников из Шахтера на 2 очка
В заключительном туре киевляне обыграли прошлогодних чемпионов
Фото: ФК Динамо Київ
В пятницу, 24 мая, "Динамо" встречалось с "Рухом" в рамках 30-го тура юношеского чемпионата Украины U-19.
Киевляне одержали победу со счетом 5:1. Благодаря этому успеху бело-синие набрали 73 очка и завоевали золотые медали. На второй строчке расположился "Шахтер" с 71 баллом. Добавим, что туром ранее эти команды встречались в очном поединке - победу одержали киевляне (2:1).
Третье место с 53 баллами занял "Днепр-1".
Стоит отметить, что два года подряд чемпионат U-19 выигрывал "Рух". "Динамо" в последний раз побеждало в сезоне 2019/20. Также добавим, что в следующем сезоне "Динамо" будет представлять Украину в Юношеской лиге УЕФА.
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