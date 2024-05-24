Чемпионские эмоции. Как Динамо U-19 сразу же после триумфа праздновало золотые медали первенства. ВИДЕО
1:5
Фото: ФК Динамо Київ
Сегодня, 24 мая, состоялся матч "Рух U-19" - "Динамо U-19" (1:5).
В итоге киевляне стали победителем чемпионата Украины-2023/24 среди юношеских команд, бело-синие набрали 73 очка по итогам 30 туров.
На второй строчке расположился "Шахтер U-19" с 71 баллом.
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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