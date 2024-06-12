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Белик назвал одного из главных талантов страны, выступающего в Шахтере U19

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Белик назвал одного из главных талантов страны, выступающего в Шахтере U19

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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Алексей Белик считает, что полузащитник Виктор Цуканов заслуживает внимания.

"Виктор очень талантливый футболист, и считаю, что он является одним из лучших талантов как нашей Академии, так и всей страны. Понятно, что его прогресс очевиден, и хотелось бы, чтобы он был больше вовлечен в первую команду, однако у них тоже есть свои задачи.

Уверен, что в следующем сезоне он будет еще больше прогрессировать и привлекать к себе внимание. Цуканов отыграл сезон на очень высоком уровне и как лидер помогал команде. Можно с уверенностью сказать, что он повзрослел, и надеюсь, он будет тем игроком, который сможет закрепиться в "Шахтере" именно после перехода из юношеской команды", – рассказал тренер.

18-летний игрок выступает в "Шахтере" U19 с сезона 2022/23. В начале весны он дебютировал в первой команде и появился в четырех турах (57 минут).

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Алексей Белик Виктор Цуканов
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Источник:
Офіційний сайт "Шахтаря"
Опубликовал: Александр Симченко
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