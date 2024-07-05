Тренер Карпат U-19: Сейчас идет процесс просмотра потенциальных новичков

Ассистент старшего тренера "Карпат" U-19 Сергей Лавриненко рассказал об адаптации во Львове и старте работы с юношеской командой "зелено-белых".

"Адаптация в новой команде прошла довольно быстро, ведь здесь хороший коллектив. Во Львов адаптироваться не нужно, потому что это очень красивый город с классными традициями. Я не так давно в этом городе, но уже могу отметить, что здесь хорошие условия, все на топовом уровне.

Сейчас идет процесс просмотра потенциальных новичков. Конечно, мы прежде всего рассчитываем на наших воспитанников, а именно ребят 2007-го года рождения, которые недавно стали чемпионами Украины в ДЮФЛ. Это действительно хороший результат и наша команда будет строиться именно из этих игроков. Думаю, что уже в конце наших сборов в Ужгороде, мы будем знать, кто останется и на кого мы можем рассчитывать. К сожалению, у нас почти нет футболистов 2006-го года рождения, на основе которого и должна была бы базироваться наша команда. Поэтому мы уже обращаем внимание на младших ребят. Тренерский штаб будет иметь достаточно времени на то, чтобы они окрепли и стали сильнее.

[Максиму] Тлумаку и [Александру] Шопронку точно не легко сейчас на сборах, ведь они моложе других. Однако ребята делают все от себя зависящее, чтобы догнать старших партнеров. И я понимаю, что в их возрасте разница в месяц или полгода - это существенно. Максим Тлумак демонстрирует хорошие показатели на тренировках. Они на уровне с лидерами команды, это показывает то, что он действительно прогрессирует. Максим подходит к тренерскому штабу после каждой тренировки, спрашивает, в чем ему следует добавить, какие его ошибки... Это приятно. Тлумак имеет большое желание развиваться и быть игроком первой команды", - отметил Лавриненко.