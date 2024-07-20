"Простите меня, но это же кошмар, а не игра". Сабо – о выступлении сборной Украины U-19

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо прокомментировал выступления сборной Украины U-19 на юношеском чемпионате Европы-2024.

"Команда не смогла забить ни одного мяча - ни Северной Ирландии, ни Норвегии - странам, которые никогда не были законодателями футбольной моды. Смотрел матч против норвежцев (0:0), простите меня, но это же кошмар, а не игра! Просто на голову не налазит.

Я хочу выигрывать каждую игру, такова моя задача и желание. Сфокусируйтесь на том, что сейчас, тогда будет большая вероятность, что в конце матча вы выйдете победителем. И так вы можете делать от матча к матчу, фокусируясь на пути.

Потому что если мы сейчас с вами нарисуем путь к победе в чемпионате, то мы просто будем шагать туда и мы не учитываем то, с чем мы можем вздохнуть на пути к этому. Не можем мы думать только о конечной точке", — сказал Сабо.