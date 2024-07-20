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"Простите меня, но это же кошмар, а не игра". Сабо – о выступлении сборной Украины U-19

U-19

Объяснил свое недовольство

"Простите меня, но это же кошмар, а не игра". Сабо – о выступлении сборной Украины U-19

Фото: zaf.org.ua

Новина українською

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо прокомментировал выступления сборной Украины U-19 на юношеском чемпионате Европы-2024.

"Команда не смогла забить ни одного мяча - ни Северной Ирландии, ни Норвегии - странам, которые никогда не были законодателями футбольной моды. Смотрел матч против норвежцев (0:0), простите меня, но это же кошмар, а не игра! Просто на голову не налазит.

Я хочу выигрывать каждую игру, такова моя задача и желание. Сфокусируйтесь на том, что сейчас, тогда будет большая вероятность, что в конце матча вы выйдете победителем. И так вы можете делать от матча к матчу, фокусируясь на пути.

Потому что если мы сейчас с вами нарисуем путь к победе в чемпионате, то мы просто будем шагать туда и мы не учитываем то, с чем мы можем вздохнуть на пути к этому. Не можем мы думать только о конечной точке", — сказал Сабо.

Напомним, что после двух туров сборная Украины U-19 имеет две нулевые ничьи. 21 июля пройдет решающий матч против Италии.

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Йожеф Сабо Cборная Украины (U-19)
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Источник:
FootBoom
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Зритель (Харьков)
20.07.2024 в 14:51
Йому не сказали, що там усього 8 команд? Що Україна змогла відібратися у ці 8 команд? Дід мабуть думає - що ми кращі в світі, тільки щось завжди заважає?
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Комментарии 1
Зритель (Харьков)
20.07.2024 в 14:51
Йому не сказали, що там усього 8 команд? Що Україна змогла відібратися у ці 8 команд? Дід мабуть думає - що ми кращі в світі, тільки щось завжди заважає?
Ответить
0
1

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