Пономаренко: Был интерес со стороны команды из чемпионата Англии

Матвей Пономаренко рассказал о ближайшем развитии карьеры.

“Мой агент говорил, что был интерес со стороны одной команды, но там так и не дошло дело до чего-то серьезного. Лучше не буду говорить [клуб]. Могу только сказать, что это команда из чемпионата Англии.

Мой любимый клуб – это "Реал" (Мадрид). Считаю, что это самая лучшая команда мира. Думаю, что все футболисты туда хотят попасть, потому что это очень большой клуб с большой историей. Если говорить именно о лиге, то это Англия. Там, пожалуй, самый интенсивный чемпионат среди всех. Очень высок уровень мастерства у игроков, поэтому там очень интересно".