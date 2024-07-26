Пономаренко: Был интерес со стороны команды из чемпионата Англии
Нападающий U19 – о дальнейших перспективах
Фото: ФК Динамо Київ
Матвей Пономаренко рассказал о ближайшем развитии карьеры.
“Мой агент говорил, что был интерес со стороны одной команды, но там так и не дошло дело до чего-то серьезного. Лучше не буду говорить [клуб]. Могу только сказать, что это команда из чемпионата Англии.
Мой любимый клуб – это "Реал" (Мадрид). Считаю, что это самая лучшая команда мира. Думаю, что все футболисты туда хотят попасть, потому что это очень большой клуб с большой историей. Если говорить именно о лиге, то это Англия. Там, пожалуй, самый интенсивный чемпионат среди всех. Очень высок уровень мастерства у игроков, поэтому там очень интересно".
"У АПЛ всегда большая конкуренция, все могут друг друга обыграть. И поэтому этот чемпионат, я считаю, стоит на первом месте и наиболее конкурентен.
[О смене команды] Об аренде речь даже не заходила. Я думаю, что останусь в "Динамо", поскольку на сборах начинал работать именно в первой команде", – подчеркнул форвард.
В составе "Динамо" U19 Матвей забил 24 гола в 28 поединках.
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