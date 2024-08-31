Динамо U-19 разгромило ЛНЗ U-19 со счетом 10:0. Суркис-младший отразил пенальти
Веселая получилась игра
Фото: ФК Динамо
В рамках пятого тура юношеского чемпионата Украины "Динамо" U-19 играло против ЛНЗ U-19. Матч завершился со счетом 10:0 в пользу киевлян.
Хет-триком отличился Владислав Герич, дублем – Александр Пеикришвили. Еще пять футболистов забили по одному голу.
Также голкипер "Динамо" Вячеслав Суркис парировал удар с пенальти от гостей. Это случилось в компенсированное ко второму тайма время.
"Динамо" U-19 – ЛНЗ U-19 10:0
Голы: Герич (6, 40, 65), Маткевич (10), Пеикришвили (24, 45+1), Саленко (27), Осипенко (36), Лобко (82), Кремчанин (88)
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31.08.2024 в 15:39
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