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Динамо U-19 разгромило ЛНЗ U-19 со счетом 10:0. Суркис-младший отразил пенальти

U-19

Веселая получилась игра

Динамо U-19 разгромило ЛНЗ U-19 со счетом 10:0. Суркис-младший отразил пенальти

Фото: ФК Динамо

Новина українською

В рамках пятого тура юношеского чемпионата Украины "Динамо" U-19 играло против ЛНЗ U-19. Матч завершился со счетом 10:0 в пользу киевлян.

Хет-триком отличился Владислав Герич, дублем – Александр Пеикришвили. Еще пять футболистов забили по одному голу.

Также голкипер "Динамо" Вячеслав Суркис парировал удар с пенальти от гостей. Это случилось в компенсированное ко второму тайма время.

"Динамо" U-19 – ЛНЗ U-19 10:0

Голы: Герич (6, 40, 65), Маткевич (10), Пеикришвили (24, 45+1), Саленко (27), Осипенко (36), Лобко (82), Кремчанин (88)

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Источник:
Офіційний сайт Динамо
Комментарии
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xo66it (Оболонський Рейх)
31.08.2024 в 15:39
Бачу, що в ЛНЗ вся стратегія - це набрати легіонерів тут і зараз. Хоча би з області позбирати талановиту молодь, щоб так не вилітати в чемпіонаті та в перспективі 1-2 гравців дати в першу команду, то нє, навіщо
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Комментарии 7
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xo66it (Оболонський Рейх)
31.08.2024 в 15:39
Бачу, що в ЛНЗ вся стратегія - це набрати легіонерів тут і зараз. Хоча би з області позбирати талановиту молодь, щоб так не вилітати в чемпіонаті та в перспективі 1-2 гравців дати в першу команду, то нє, навіщо
Ответить
0
0
tekutiev (донецк,Украина)
31.08.2024 в 15:33
о динамо написали.о других командах ни слова.лижите дальше
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2
0
Василь з конопель (Амстердам )
31.08.2024 в 15:59
Завидуй мовчки
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4
tekutiev (донецк,Украина)
31.08.2024 в 16:20
ложил я на твоё ....динамо
 
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LEVgcUqs (Чернігів)
31.08.2024 в 16:01
Ти типу донецький, а про що ще писати про першість днр і лнр?
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tekutiev (донецк,Украина)
31.08.2024 в 16:21
дырявая подстилка
sticker
 
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aleks68
31.08.2024 в 16:32
в чём он не прав?писать нужно только о победах молодёжки динамо?
 
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