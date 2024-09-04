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Тренер Динамо U-19 отреагировал на жеребьевку Юношеской Лиги УЕФА

U-19

Киевляне сыграют с победителем пары "Линкольн Ред Импс" - "Марибор

Тренер Динамо U-19 отреагировал на жеребьевку Юношеской Лиги УЕФА

Фото: ФК Динамо Київ

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Наставник юношеской команды "Динамо" U-19 Игорь Костюк прокомментировал итоги жеребьевки второго раунда Пути чемпионов Юношеской Лиги УЕФА, где соперником его команды станет победитель пары "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) - "Марибор" (Словения):

- Фаворитом в этой паре является "Марибор", который является действующим чемпионом. Они традиционно выступают в Юношеской Лиге УЕФА, это добротная команда, знаем, что она отличается от других своими силовыми качествами, кроме того, они являются хорошими поставщиками квалифицированных игроков в Европу. Поэтому, думаю, будет очень интересно. Подойдем к противостоянию с ними со всем вниманием и детально проанализируем соперника. Скорее всего, будем играть именно с ними.

- Довольны ли жеребьевкой, в целом?

- Это жребий. Не в первом, так во втором раунде попадутся сложные соперники. На этой стадии все соперники плюс-минус равны.

- Удастся ли наиграть все то, что вы запланировали ко второму раунду?

- Как раз есть время проанализировать соперника, понять, как они играют, и в следующих играх будем понимать, что именно нам нужно делать, чтобы быть лучше "Марибора" и наигрывать ту тактику, которую мы будем использовать в еврокубках. Не считаю, что команда из Гибралтара будет оказывать серьезное сопротивление "Марибору" в первом квалификационном раунде, но и эти матчи проанализируем, чтобы понимать силу своего соперника.

Конечно, это международный опыт, мы представляем нашу страну на международной арене. Мы задали высокую планку своими выступлениями в предыдущих сезонах Юношеской Лиги УЕФА, поэтому к нам относятся очень внимательно. Конечно, для игроков выступления на международной арене - это место, где они получают европейский опыт, чтобы совершенствовать свое мастерство, - сказал Костюк.

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Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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