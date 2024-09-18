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Матч Юношеской лиги УЕФА Болонья – Шахтер прерван из-за непогоды

U-19

Придётся подождать

Матч Юношеской лиги УЕФА Болонья – Шахтер прерван из-за непогоды

Шахтар

Новина українською

Сегодня, 18 сентября, "Шахтер" U-19 проводит выездной поединок против ровесников из "Болоньи" в рамках первого тура Юношеской лиги УЕФА.

Игра началась в 13:00 по киевскому времени, но уже через семь минут был прервана из-за сильного дождя в итальянской Болонье.

О том, когда встреча будет возобновлена, будет известно немного позднее.

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Источник:
Шахтар Донецьк
Опубликовал: Александр Бураков
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