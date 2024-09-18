Матч Юношеской лиги УЕФА Болонья – Шахтер прерван из-за непогоды
Придётся подождать
Шахтар
Сегодня, 18 сентября, "Шахтер" U-19 проводит выездной поединок против ровесников из "Болоньи" в рамках первого тура Юношеской лиги УЕФА.
Игра началась в 13:00 по киевскому времени, но уже через семь минут был прервана из-за сильного дождя в итальянской Болонье.
О том, когда встреча будет возобновлена, будет известно немного позднее.
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Источник:Шахтар Донецьк
Опубликовал: Александр Бураков
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