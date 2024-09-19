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Известно, когда Шахтер доиграет матч против Болоньи в Юношеской лиге УЕФА

U-19

В 17:00

Известно, когда Шахтер доиграет матч против Болоньи в Юношеской лиге УЕФА

Фото: uefa.com

Новина українською

Матч Юношеской лиги УЕФА между "Болоньей" и "Шахтером" доиграют сегодня. Об этом сообщает пресс-служба "горняков".

Команды продолжат поединок, который был приостановлен вчера из-за сильного дождя.

По итогам матча Лиги чемпионов и проведенной после него инспекции поля стадиона представителями УЕФА и обеих команд было принято решение о том, что матч Юношеской лиги УЕФА "Болонья" U19 - "Шахтер" U19 будет доигран сегодня, 19 сентября, на поле стадиона «Ренато Даль'Ара». Игра начнется в 17:00 по киевскому времени.

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Источник:
Shakhtar
Опубликовал: Александр Бураков
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