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Белик – о победе над Болоньей U-19: К поединку мы подошли только с одной короткой тренировкой

U-19

Наставник юношеской команды рассказал об обстоятельствах, с которыми пришлось иметь дело

Белик – о победе над Болоньей U-19: К поединку мы подошли только с одной короткой тренировкой

Фото - Шахтар

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Алексей Белик рассказал о препятствиях, которые не помешали "Шахтеру" U-19 стартовать в ЮЛЧ с победы.

“В Юношеской лиге УЕФА простых побед нет. Победа над "Болоньей" U-19 была особенной. Несмотря на все нюансы, вызванные погодными условиями и переносом матча, мы хорошо начали и забили быстрый мяч. После этого мы успокоились и разрешили сопернику вернуться в игру.

Во втором тайме соперник воспользовался преимуществом в габаритах, и мы должны были это нейтрализовать, концентрируясь на каждом эпизоде. Команда продемонстрировала характер. К поединку мы подошли только с одной короткой тренировкой, а после остановки матча также не имели занятия и весь день ждали решения по продолжению игры”.

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“В конце матча устали, но могли увеличить счет, если бы реализовали моменты. Но это юношеский футбол, иногда недостает концентрации как в атаке, так и в защите. Однако мы использовали свои навыки и в целом выглядели сильнее. В победу вложено много труда”, – отметил тренер.

Матч "Шахтера" U-19 против "Болоньи" U-19 стартовал 18 сентября, но на 8-й минуте остановили из-за ливня. Игру продолжили на следующий день.

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Источник:
Офіційний сайт "Шахтаря"
Опубликовал: Александр Симченко
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