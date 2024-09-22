Белик – о победе над Болоньей U-19: К поединку мы подошли только с одной короткой тренировкой

Алексей Белик рассказал о препятствиях, которые не помешали "Шахтеру" U-19 стартовать в ЮЛЧ с победы.

“В Юношеской лиге УЕФА простых побед нет. Победа над "Болоньей" U-19 была особенной. Несмотря на все нюансы, вызванные погодными условиями и переносом матча, мы хорошо начали и забили быстрый мяч. После этого мы успокоились и разрешили сопернику вернуться в игру.

Во втором тайме соперник воспользовался преимуществом в габаритах, и мы должны были это нейтрализовать, концентрируясь на каждом эпизоде. Команда продемонстрировала характер. К поединку мы подошли только с одной короткой тренировкой, а после остановки матча также не имели занятия и весь день ждали решения по продолжению игры”.