Белик – о победе над Болоньей U-19: К поединку мы подошли только с одной короткой тренировкой
Наставник юношеской команды рассказал об обстоятельствах, с которыми пришлось иметь дело
Фото - Шахтар
Алексей Белик рассказал о препятствиях, которые не помешали "Шахтеру" U-19 стартовать в ЮЛЧ с победы.
“В Юношеской лиге УЕФА простых побед нет. Победа над "Болоньей" U-19 была особенной. Несмотря на все нюансы, вызванные погодными условиями и переносом матча, мы хорошо начали и забили быстрый мяч. После этого мы успокоились и разрешили сопернику вернуться в игру.
Во втором тайме соперник воспользовался преимуществом в габаритах, и мы должны были это нейтрализовать, концентрируясь на каждом эпизоде. Команда продемонстрировала характер. К поединку мы подошли только с одной короткой тренировкой, а после остановки матча также не имели занятия и весь день ждали решения по продолжению игры”.
“В конце матча устали, но могли увеличить счет, если бы реализовали моменты. Но это юношеский футбол, иногда недостает концентрации как в атаке, так и в защите. Однако мы использовали свои навыки и в целом выглядели сильнее. В победу вложено много труда”, – отметил тренер.
Матч "Шахтера" U-19 против "Болоньи" U-19 стартовал 18 сентября, но на 8-й минуте остановили из-за ливня. Игру продолжили на следующий день.
Популярное сейчас
- Бывший защитник Шахтера приобретет команду из Первой лиги
- "Какой-то идиот, вообще п****ц". Шуфрич - об Владислава Лупашко
- Усик прокомментировал победу Дюбуа в поединке против Джошуа
- Известно, когда Шахтер доиграет матч против Болоньи в Юношеской лиге УЕФА
- Красавица дня. Тайная муза боксера, который произвел настоящий фурор в супертяжелом весе
- С Шевченко, Притулой, Беленюком и другими звездами. Свитолина отпраздновала 30-летие. ФОТО