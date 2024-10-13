  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. U-19
  4. Легионер Кривбасса: Моя цель – играть за Кривбасс, побеждать в украинском чемпионате и пробиться в ЛЧ
В тренде

Легионер Кривбасса: Моя цель – играть за Кривбасс, побеждать в украинском чемпионате и пробиться в ЛЧ

U-19

Амбициозно

Легионер Кривбасса: Моя цель – играть за Кривбасс, побеждать в украинском чемпионате и пробиться в ЛЧ

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Легионер молодежной команды "Кривбасса", нигерийский новичок Чинеду Ичку рассказал о своих сильных качествах, мечтах и ​​оценил инфраструктуру клуба.

- Расскажи о своих сильных качествах, которые должен иметь будущий успешный футболист.

- Я играю обеими ногами, у меня есть скорость и я хорошо работаю с мячом.

- Как оценишь инфраструктуру "Кривбасса"?

- Инфраструктура клуба на высшем уровне. Начиная от футбольных полей, заканчивая базой и гостиницей, где мы живем. С того момента, как я приехал сюда, я в восторге от всего, что меня окружает. Моя цель – играть за Кривбасс, побеждать в украинском чемпионате и пробиться в Лигу Чемпионов

- Есть ли у тебя мечта?

- Я мечтаю играть в топовых клубах мира, таких как "Барселона" и "Реал" Мадрид. Стать одним из самых спешных африканских футболистов в мире – это моя мечта”, – сказал Ичоку.

18-летний правый защитник будет находиться в аренде в “Кривбассе U-19” до конца текущего сезона.

По теме
yellow-arrow
Два африканских легионера прибыли в расположение Кривбасса U-19
yellow-arrow
Игрок Шахтера оскорбил Полесье - житомирский клуб требует реакции
yellow-arrow
Белик – о победе над Болоньей U-19: К поединку мы подошли только с одной короткой тренировкой
Кривбасс (Кривой Рог)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Офіційний сайт Кривбасу
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости