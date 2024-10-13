Легионер Кривбасса: Моя цель – играть за Кривбасс, побеждать в украинском чемпионате и пробиться в ЛЧ
Амбициозно
Фото: ФК Кривбас
Легионер молодежной команды "Кривбасса", нигерийский новичок Чинеду Ичку рассказал о своих сильных качествах, мечтах и оценил инфраструктуру клуба.
“ - Расскажи о своих сильных качествах, которые должен иметь будущий успешный футболист.
- Я играю обеими ногами, у меня есть скорость и я хорошо работаю с мячом.
- Как оценишь инфраструктуру "Кривбасса"?
- Инфраструктура клуба на высшем уровне. Начиная от футбольных полей, заканчивая базой и гостиницей, где мы живем. С того момента, как я приехал сюда, я в восторге от всего, что меня окружает. Моя цель – играть за Кривбасс, побеждать в украинском чемпионате и пробиться в Лигу Чемпионов
- Есть ли у тебя мечта?
- Я мечтаю играть в топовых клубах мира, таких как "Барселона" и "Реал" Мадрид. Стать одним из самых спешных африканских футболистов в мире – это моя мечта”, – сказал Ичоку.
18-летний правый защитник будет находиться в аренде в “Кривбассе U-19” до конца текущего сезона.
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