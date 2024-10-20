Олег Голодюк: Только начинаю говорить о Рухе, и у меня сразу поднимается пульс

Бывший полузащитник "Карпат", а ныне старший тренер "Карпат" U-19 Олег Голодюк рассказал о том, какое место занимают "Карпаты" в иерархии футбольных академий Украины.

Расскажите, какие на сегодня ведущие футбольные академии в Украине и какое место в этой иерархии занимают "Карпаты"?

Наши гранды "Шахтер" и "Динамо", конечно, стоят особняком.

Среди других по условиям для работы выделяется "Рух". Я видел их поля и в каких условиях там тренируются даже десятилетние дети. Это просто космос! У них на каждого есть мячи, куча инвентаря... Хотя они являются нашими конкурентами, но нужно это признать и поблагодарить за создание таких возможности для детей.

Я - человек заинтересованный, но, объективно, занесу в топ и "Карпаты". В плане развития - это 100%. Условия для работы также все есть. С нынешним руководством, которое почти круглосуточно работает, вкладывает огромные средства, эмоции и имеет стратегию развития, уверен, что мы выйдем, как минимум, на уровень "Руха".

Чья академия на сегодня выигрывает конкуренцию чисто в спортивном плане: "Карпат" или "Руха"?

Предлагаю дождаться, когда состоится наша очная встреча в чемпионате Украины U-19 (это будет как раз сегодня, 20 октября). Игра на футбольном поле даст самый честный ответ на этот вопрос.

Как только начинаю говорить о "Рухе", и у меня сразу поднимается пульс. Мы все в ожидании этой игры. Думаю, выиграют все, если таких принципиальных игр в украинском футболе будет как можно больше.

После расформирования "Карпат" в 2019 году "Рух" подхватил много юных игроков, которые сегодня классно выступают в первой команде. Как вы относитесь к тому, что "Рух" называет этих ребят собственными воспитанниками?

В этих спорах сколько людей - столько мнений. Я к этому отношусь более нейтрально, однако считаю, что это однозначно воспитанники "Карпат". Однозначно! Возможно, в заявлениях представителей "Руха" о том, что они им помогли, также есть доля правды. Все же для меня они навсегда останутся карпатовцами.