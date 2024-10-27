Динамо U-19 – Шахтер U-19: смотреть прямую видеотрансляцию матча юношеского первенства

Сегодня вечером "Динамо" и "Шахтер" проведут матч тура. В этот же день сыграют и юношеские составы обеих команд.

"Динамо" U-19 лидирует в турнирной таблице первенства, "Шахтер" U-19 идет вторым. У обеих команд одинаковое количество очков – 28 из 30 возможных. Киевляне опережают только по разнице забитых-пропущенных.

Чемпионат Украины среди молодежных команд, 11 тур

27 октября, 13:00

Прямая трансляция: YouTube "Динамо"