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Динамо U-19 – Шахтер U-19: смотреть прямую видеотрансляцию матча юношеского первенства

U-19

Репетиция перед основным "классическим"

Динамо U-19 – Шахтер U-19: смотреть прямую видеотрансляцию матча юношеского первенства

Фото: ФК Шахтар

UA-Футбол
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Сегодня вечером "Динамо" и "Шахтер" проведут матч тура. В этот же день сыграют и юношеские составы обеих команд.

"Динамо" U-19 лидирует в турнирной таблице первенства, "Шахтер" U-19 идет вторым. У обеих команд одинаковое количество очков – 28 из 30 возможных. Киевляне опережают только по разнице забитых-пропущенных.

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Чемпионат Украины среди молодежных команд, 11 тур

27 октября, 13:00

Прямая трансляция: YouTube "Динамо"

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