Репетиция Классического произведена. Шахтер U-19 победил Динамо U-19 благодаря голу молодой звезды
Теперь в юношеском первенстве новый лидер
Фото: ФК Шахтар
"Динамо" U-19 и "Шахтер" U-19 проводили очную встречу в рамках 11 тура украинского молодежного чемпионата. Судьбу матча решил один гол.
На 48 минуте точный удар нанес Виктор Цуканов. В итоге "горняки" победили 1:0.
Для “бело-синих” это был всего четвертый пропущенный гол за 11 матчей во внутреннем первенстве. В последний раз они пропускали еще 13 сентября против "Зари" U-19.
Победа переместила "Шахтер" U-19 в лидеры турнирной таблицы. Их преимущество над киевлянами составляет три очка.
"Горняки" победили второй раз на этой неделе. 22 октября они встречались с “Арсеналом” U-19 в рамках Молодежной лиги УЕФА и также выиграли 1:0 в гостях.
"Динамо" U-19 - "Шахтер" U-19 0:1
Гол: Виктор Цуканов 48
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