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Репетиция Классического произведена. Шахтер U-19 победил Динамо U-19 благодаря голу молодой звезды

U-19

Теперь в юношеском первенстве новый лидер

Репетиция Классического произведена. Шахтер U-19 победил Динамо U-19 благодаря голу молодой звезды

Фото: ФК Шахтар

UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" U-19 и "Шахтер" U-19 проводили очную встречу в рамках 11 тура украинского молодежного чемпионата. Судьбу матча решил один гол.

На 48 минуте точный удар нанес Виктор Цуканов. В итоге "горняки" победили 1:0.

Для “бело-синих” это был всего четвертый пропущенный гол за 11 матчей во внутреннем первенстве. В последний раз они пропускали еще 13 сентября против "Зари" U-19.

Победа переместила "Шахтер" U-19 в лидеры турнирной таблицы. Их преимущество над киевлянами составляет три очка.

"Горняки" победили второй раз на этой неделе. 22 октября они встречались с “Арсеналом” U-19 в рамках Молодежной лиги УЕФА и также выиграли 1:0 в гостях.

"Динамо" U-19 - "Шахтер" U-19 0:1

Гол: Виктор Цуканов 48

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