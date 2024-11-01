7 голов за 28 минут. Динамо U-19 уничтожило Ингулец в матче юношеского первенства
Разрывная концовка
Динамо Київ
В пятницу, 1 ноября, прошел матч между юношескими командами "Динамо" и "Ингульца" в рамках чемпионата Украины U-19.
Все свои голы киевляне забили уже во втором тайме. В частности, дублями отметились Матвей Пономаренко и Дмитрий Кремчанин.
Киев. "Конча Заспа".
Чемпионат U-19, 12-й тур
"Динамо" - "Ингулец“ - 7:0
Голы: Саленко (64), Кремчанин (74, 90), Редушко (76), Пономаренко (78, 90+2), Ищенко (82).
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Источник:Динамо Київ
Опубликовал: Александр Бураков
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tekutiev (донецк,Украина)
01.11.2024 в 16:06
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