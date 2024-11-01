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7 голов за 28 минут. Динамо U-19 уничтожило Ингулец в матче юношеского первенства

U-19

Разрывная концовка

7 голов за 28 минут. Динамо U-19 уничтожило Ингулец в матче юношеского первенства

Динамо Київ

Новина українською

В пятницу, 1 ноября, прошел матч между юношескими командами "Динамо" и "Ингульца" в рамках чемпионата Украины U-19.

Все свои голы киевляне забили уже во втором тайме. В частности, дублями отметились Матвей Пономаренко и Дмитрий Кремчанин.

Киев. "Конча Заспа".

Чемпионат U-19, 12-й тур

"Динамо" - "Ингулец“ - 7:0

Голы: Саленко (64), Кремчанин (74, 90), Редушко (76), Пономаренко (78, 90+2), Ищенко (82).

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Источник:
Динамо Київ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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tekutiev (донецк,Украина)
01.11.2024 в 16:06
о динамо u19 написали.а то что и другие сегодня играли на сайте молчат.главное побольше о победах динамо.лижите дальше
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Комментарии 1
tekutiev (донецк,Украина)
01.11.2024 в 16:06
о динамо u19 написали.а то что и другие сегодня играли на сайте молчат.главное побольше о победах динамо.лижите дальше
Ответить
1
0

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