Тренер Шахтера U-19: Надеюсь, в будущем наши исполнители смогут претендовать на место в основном составе

Главный тренер "Шахтера" U19 Алексей Белик поделился ожиданиями от матча 4-го тура общего этапа Юношеской Лиги УЕФА против "Янг Бойз" U19.



"К матчу с "Янг Бойз" U19 готовимся в привычном режиме, работаем над тактическими элементами и стараемся найти время, чтобы уделить внимание нашим принципам игры как в атаке, так и в обороне, ведь в поединке со следующим соперником важно найти необходимый баланс.

Безусловно, поединок с "Янг Бойз" U19 очень важен, учитывая турнирное положение. В то же время следует понимать, что каждая игра в Юношеской лиге УЕФА является значимой. "Янг Бойз" U19 - это хорошая команда, мы просматривали несколько матчей: они действительно действуют агрессивно, много забивают и пропускают, что подчеркивает агрессивный стиль. Соперник не боится играть и рисковать, и подтверждением этого являются забитые голы "Барселоне" U19, "Интеру" U19 и "Астон Вилле" U19. Как я уже отмечал, очень важно найти баланс в игре, чтобы нейтрализовать сильные качества оппонента и воспользоваться собственными моментами.



Наша подготовка? Много времени тратится на дорогу, на полноценную подготовку времени не хватает. Сегодня мы немного поработали над тактическими элементами, завтра будет еще одно занятие. Конечно, хотелось бы, чтобы времени накануне матча было больше, но нужно адаптироваться, стараться играть в свой футбол и достичь положительного результата. При новом формате очень сложно просчитать шансы на выход в плей-офф, но если мы хотим дойти как можно дальше, то в следующей встрече должны оттеснить "Янг Бойз" U19 от гонки. Ближе к завершению всех матчей ситуация по турнирному положению команд будет понятна.



Опыт выступлений в Юношеской лиге УЕФА является чрезвычайно важным для развития молодых футболистов, поскольку топовым командам необходимо, чтобы их молодежь привыкала к высокой конкуренции, ритму и атмосфере Лиги чемпионов. Это помогает уменьшить волнение футболиста в случае его дебюта за взрослую команду. Мы играем против коллективов, футболисты которых впоследствии пополняют составы первых команд, и участие в таких матчах способствует их быстрому и качественному развитию. Надеюсь, в будущем наши исполнители смогут претендовать на место в основном составе и играть за "Шахтер" в Лиге чемпионов", - цитирует специалиста официальный сайт „горняков“.



Сейчас "Шахтер" U19 занимает 14-е место в турнирной таблице Лиги УЕФА.