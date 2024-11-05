Пономаренко вошел в четверку лучших бомбардиров в истории юношеских чемпионатов
Матвей продолжает огорчать вратарей соперников
Фото: ФК Динамо
В 12-м туре Лиги U-19 столичная команда уничтожила ровесников из "Ингульца" (7:0). Киевляне не могли открыть счет до 64-й минуты, после чего их уже было не остановить. Пономаренко в этой встрече отличился дублем и в текущем первенстве у него 3 гола.
Нападающий "Динамо" U-19 увеличил количество точных ударов в юношеских чемпионатах до 33-х. Таким образом, представитель "бело-синих" разделяет с Артуром Мираняном ("Шахтер") 3-е место в историческом списке.
Отметим, что его возглавляют Владислав Ванат и Евгений Исаенко, которые в юношеском первенстве также забивали за "Динамо".
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Александр Симченко
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