Игрок Шахтера U-19: Настраиваемся на положительный результат в матче с Янг Бойз

Защитник "Шахтера" U-19 Валентин Галонский поделился своими ожиданиями от поединка с "Янг Бойз" U-19 в Юношеской лиге УЕФА.

"К следующему сопернику в Юношеской лиге УЕФА готовимся в обычном режиме и с хорошим настроением. Сегодня уделили внимание перемещениям и работали над завершающей фазой атак. Понимаем, что в случае победы над "Янг Бойз" U-19 значительно улучшим шансы на выход в плей-офф, поэтому настраиваемся на положительный результат.

Конечно, длительные переезды забирают много сил, но мы адаптируемся и справляемся с этим", - приводит слова футболиста официальный сайт дончан.