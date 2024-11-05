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Игрок Шахтера U-19: Настраиваемся на положительный результат в матче с Янг Бойз

U-19

Юношеские команды сыграют 6 ноября

Игрок Шахтера U-19: Настраиваемся на положительный результат в матче с Янг Бойз

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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Защитник "Шахтера" U-19 Валентин Галонский поделился своими ожиданиями от поединка с "Янг Бойз" U-19 в Юношеской лиге УЕФА.

"К следующему сопернику в Юношеской лиге УЕФА готовимся в обычном режиме и с хорошим настроением. Сегодня уделили внимание перемещениям и работали над завершающей фазой атак. Понимаем, что в случае победы над "Янг Бойз" U-19 значительно улучшим шансы на выход в плей-офф, поэтому настраиваемся на положительный результат.

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Конечно, длительные переезды забирают много сил, но мы адаптируемся и справляемся с этим", - приводит слова футболиста официальный сайт дончан.

Напомним, что поединок 4-го тура Юношеской лиги УЕФА "Шахтер" U-19 - "Янг Бойз" U-19 состоится 6 ноября в Гельзенкирхене на "Паркштадионе". Начало - в 13:00 по киевскому времени.

После 3-х туров "Шахтер" U-19 занимает 14-е место в турнирной таблице.

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Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
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