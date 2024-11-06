Защитник Динамо U-19: Надеюсь, в ответном матче с Марибором будет лучше результативность
Первая встреча команд завершилась ничьей - 1:1
Фото: ФК Динамо Київ
Защитник "Динамо" U-19 Максим Коробов прокомментировал подготовку к ответному матчу 2-го раунда Юношеской Лиги УЕФА против словенского "Марибора", который состоится сегодня, 6 ноября.
Напомним, первая игра завершилась ничьей - 1:1.
- Продолжается подготовка к "Марибору", провели финальную тренировку. Над чем работали?
- Особо ничего не отрабатывали, обычная предигровая тренировка. Потренировались, чтобы настрой был боевой, поработали над ударами. Будем дальше готовиться.
- Несколько дней назад вы были в Киеве, потом тренировались в Люблине, сегодня уже в Мариборе. Насколько быстро все меняется...
- Да, быстро все меняется. Немного измучены, конечно, но все равно полны сил. Будем продолжать готовиться. Все эти обстоятельства отнюдь не влияют на нас, морально так точно.
- В первом поединке была зафиксирована ничья - 1:1, хотя было много предпосылок для победы. Перед ответным матчем работаете как раз над ударами, чтобы все же преодолеть оборону соперника?
- Да, действительно, в первом матче нанесли 30 ударов по воротам соперника, но выгоды из них не получили. Поэтому, конечно, отрабатываем удары, надеюсь, завтра уже будет лучшая результативность и одержим победу.
- Как настраиваешься лично ты? Возможно, есть какие-то специальные методы?
- Да нет ничего особенного. Просто стараюсь поддерживать себя в хорошем настроении и боевой готовности перед матчами.
- Насколько большое отличие между чемпионатом Украины и Юношеской Лигой УЕФА?
- Конечно, в Юношеской Лиге УЕФА чувствуется большая ответственность, добавляет давления. Но при этом особо по "Марибору" не могу ничего сказать, равно как и поставить словенцев выше соперников по нашему отечественному юношескому первенству.
- Как будешь настраивать себя, чтобы выигрывать?
- Да никак особенно. Для того, чтобы быть в хорошей форме, нужно хорошо выспаться, буду слушать музыку и подбадривать команду, давать хороший настрой. Конечно, ждем только победы, - сказал Коробов.
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