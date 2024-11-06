Сегодня, 6 ноября, состоится матч 4-го тура Юношеской лиги УЕФА между "Шахтером" U-19 и "Янг Бойз" U-19.

В первых трех турах подопечные Алексея Белика обыграли "Болонью" (4:3) и "Арсенал" (1:0), а также уступили "Аталанте" (0:3). Донецкая команда занимает 19-е место в таблице, набрав 6 очков. "Янг Бойз" с 3 баллами идет на 25-й строчке.

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Начало - в 13:00 по Киеву. Прямую видеотрансляцию матча можно посмотреть в приложении FC Shakhtar и на официальном сайте клуба.

Юношеская лига УЕФА, 4-й тур основного этапа

06.11.2024

"Паркштадион", Гельзенкирхен

"Шахтер" U-19 13:00 "Янг Бойз" U-19

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>