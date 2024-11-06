Шахтер U-19 – Янг Бойз U-19. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Юношеской лиги УЕФА
Шахтер U-19 – Янг Бойз U-19: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 06.11.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Сегодня, 6 ноября, состоится матч 4-го тура Юношеской лиги УЕФА между "Шахтером" U-19 и "Янг Бойз" U-19.
В первых трех турах подопечные Алексея Белика обыграли "Болонью" (4:3) и "Арсенал" (1:0), а также уступили "Аталанте" (0:3). Донецкая команда занимает 19-е место в таблице, набрав 6 очков. "Янг Бойз" с 3 баллами идет на 25-й строчке.
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Начало - в 13:00 по Киеву. Прямую видеотрансляцию матча можно посмотреть в приложении FC Shakhtar и на официальном сайте клуба.
Юношеская лига УЕФА, 4-й тур основного этапа
06.11.2024
"Паркштадион", Гельзенкирхен
"Шахтер" U-19 13:00 "Янг Бойз" U-19
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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