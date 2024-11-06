  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. U-19
  4. Назван состав Шахтера U-19 на матч против Янг Бойз U-19
В тренде

Назван состав Шахтера U-19 на матч против Янг Бойз U-19

U-19

Старт поединка - в 13:00

Назван состав Шахтера U-19 на матч против Янг Бойз U-19

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Сегодня, 6 ноября, состоится матч 4-го тура Юношеской лиги УЕФА между "Шахтером" U-19 и "Янг Бойз" U-19. Уже стал известен стартовый состав команды Алексея Белика.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

"Шахтер" U-19: Баглай, Дрозд, Костюк, Башмарин, Огарков, Давиденко, Тютюнов, Сметана, Ломага, Цуканов, Галонский.

Запасные: Недозимованый, Решетников, Милокост, Онищук, Калюжный, Середа, Петрук, Трифаненко.

Поединок начнется в 13:00. Прямую видеотрансляцию матча можно посмотреть в приложении FC Shakhtar и на официальном сайте клуба.

Читайте такжеШахтер U-19 – Янг Бойз U-19. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Юношеской лиги УЕФА
По теме
yellow-arrow
Шахтер U-19 – Янг Бойз U-19. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Юношеской лиги УЕФА
yellow-arrow
Защитник Динамо U-19: Надеюсь, в ответном матче с Марибором будет лучше результативность
yellow-arrow
Игрок Шахтера U-19: Настраиваемся на положительный результат в матче с Янг Бойз
Шахтер (Донецк) Юношеская Лига УЕФА
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости