Назван состав Шахтера U-19 на матч против Янг Бойз U-19
Старт поединка - в 13:00
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Сегодня, 6 ноября, состоится матч 4-го тура Юношеской лиги УЕФА между "Шахтером" U-19 и "Янг Бойз" U-19. Уже стал известен стартовый состав команды Алексея Белика.
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"Шахтер" U-19: Баглай, Дрозд, Костюк, Башмарин, Огарков, Давиденко, Тютюнов, Сметана, Ломага, Цуканов, Галонский.
Запасные: Недозимованый, Решетников, Милокост, Онищук, Калюжный, Середа, Петрук, Трифаненко.
Поединок начнется в 13:00. Прямую видеотрансляцию матча можно посмотреть в приложении FC Shakhtar и на официальном сайте клуба.
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Источник:ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
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