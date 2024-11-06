Известен стартовый состав Динамо Киев U-19 на игру против Марибора U-19 в Юношеской лиге УЕФА

Сегодня, 6 ноября в 18:00, состоится ответный матч второго раунда стадии плей-офф Юношеской лиги УЕФА между "Динамо Киев" U-19 и словенским "Марибором" U-19.

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Назван стартовый состав команды Игоря Костюка.

"Динамо Киев" U-19: Суркис, Захарченко, Сизонюк, Кремчанин, Пономаренко, Коробов, Ищенко, Дикий, Саленко, Редушко, Осипенко.

Запасные: Гудименко, Пашко, Люсин, Белый, Андрейко, Коломиец, Лобко, Губенко, Озимай.

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Добавим, что прямую трансляцию матча Юношеской лиги УЕФА "Марибор" - "Динамо" можно посмотреть на официальном сайте киевского клуба.