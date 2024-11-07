Костюк - о 3:1 с Марибором: Могли довести счет до разгромного

Наставник "Динамо" U-19 Игорь Костюк подвел итоги ответного матча 2-го раунда Юношеской Лиги УЕФА против словенского "Марибора" (3:1).

- Вы видели, что сценарий сегодняшнего поединка, в принципе, складывался так, как и первого матча. Мы доминировали, создавали моменты и рады, что забили в конце первого тайма. В перерыве внесли коррективы, рассчитывали что команда соперника раскроется, и мы будем иметь много моментов. Так и произошло - было много свободных зон, мы создали возможности, забили свои мячи и еще могли забить больше. Я ребятам сказал, что они сегодня покорили себя командной игре. Они проявили терпение, особенно после того, как забили три мяча, хорошо перестраивались в середине и раскрывали пространство за спиной соперника. Мы создавали моменты и могли довести счет до еще большего.

- Показалось, первые минуты были спокойными, команды присматривались друг к другу. Насколько забитый мяч в конце первого тайма от Редушко повлиял на дальнейшую игру и два быстрых мяча в начале второго тайма?

- Как я только что сказал, хорошо, что мы забили, создавали моменты, но не было завершения, а когда забили гол "в раздевалку", команда соперника перестроилась, и у нас появились возможности и больше свободных зон. В общем, то, что мы наигрывали, то, за счет чего нужно было играть и вскрывать оборону соперника, сегодня сработало.

- В первом матче тоже было очень много моментов, но мяч не шел в ворота. Сегодня, показалось, моментов было меньше, но забили больше, это справедливо?

- Сегодня моментов было не меньше, а еще больше, но я рад что и Матвей забил свои мячи, и Редушко. То, что мы нарабатываем, игроки делали: закрывали свои зоны, находились там, где нужно, и в принципе, если команда дисциплинированно выполняет установку, то и результат не заставляет себя ждать.

Я говорю ребятам, что они должны получать удовольствие от того, как защищаются, как перестраиваются. Кроме забитого мяча, мы не дали сопернику создать ни одного момента. Только в первом тайме были эпизоды, которые мы немножко упустили.

- Расскажите, что происходило после игры, когда команда подошла к небольшой группки наших болельщиков? Было ли их слышно, даже несмотря на то, что игра проходила на выезде?

- Сегодня наших болельщиков, которые организованно поддерживали команду, было даже больше, чем организованных болельщиков "Марибора". Мы рады, что люди приходят поддерживать нас в такое тяжелое время, что они находят свободные часы. Для ребят это большая поддержка, вы видели, как после игры они эмоционально с ними взаимодействовали, - сказал Костюк.