Хавбек Динамо U-19: Могли забивать Марибору еще больше

Полузащитник "Динамо U-19 Богдан Редушко поделился эмоциями от победы над "Марибором (3:1) в выездном ответном матче 2-го раунда "Пути чемпионов Юношеской лиги УЕФА.

- Эмоции максимально положительные, будем восстанавливаться и готовиться к следующей игре.

- Как праздновали победу в раздевалке?

- Тренер зашел, всех поздравил, всех поблагодарил за игру, за самоотверженность. Эмоции переполняли, поэтому включили колонку и танцевали.

- Ваш гол положил начало уверенной победе, насколько, по вашему мнению, он был важным?

- Думаю, достаточно важным, ведь мы забили "в раздевалку. Немного ослабили давление, тренер сказал, что теперь будет легче, и первые две атаки во втором тайме привели к еще двум забитым мячам. Дальше уже контролировали игру.

- Когда не удавалось забить в течение долгого времени в первом тайме, не было опасения, что мяч снова может не идти в ворота, как в первом матче?

- Не знаю, нам тренер сказал, что те моменты, которые мы не реализовали в первом поединке, должны использовать в ответном матче. Хотя, могли и сегодня забивать еще больше, но и трех мячей хватило.

- В общем, справедливый счет, по вашему мнению?

- Думаю, могли побеждать с еще большим счетом (улыбается).

- На матче присутствовала небольшая группа болельщиков "Динамо, слышали ли их поддержку?

- Конечно, поддержка для нас приятная. Было много болельщиков "Марибора, меньше наших, но все равно мы чувствовали их присутствие, и нам было приятно играть, - сказал Редушко.