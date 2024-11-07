Стал известен соперник Динамо U-19 в следующем раунде Юношеской лиги УЕФА
Представитель Косово
Фото: ФК Динамо Київ
6 ноября киевское "Динамо" U-19 обыграло словенский "Марибор" (3:1) U-19 в ответном матче второго раунда Пути чемпионов Юношеской лиги УЕФА.
В следующем раунде подопечные Игоря Костюка встретятся с командой "2 Коррику" (Косово), которая по сумме двух поединков одержала победу над "ЮСД" (Ирландия) - 2:1 и 3:1.
Матчи третьего раунда пройдут 27 ноября и 11 декабря. Победители противостояний выйдут в 1/16 финала, эта стадия запланирована на февраль 2025 года.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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