Стал известен соперник Динамо U-19 в следующем раунде Юношеской лиги УЕФА

6 ноября киевское "Динамо" U-19 обыграло словенский "Марибор" (3:1) U-19 в ответном матче второго раунда Пути чемпионов Юношеской лиги УЕФА.

В следующем раунде подопечные Игоря Костюка встретятся с командой "2 Коррику" (Косово) , которая по сумме двух поединков одержала победу над "ЮСД" (Ирландия) - 2:1 и 3:1.

Матчи третьего раунда пройдут 27 ноября и 11 декабря. Победители противостояний выйдут в 1/16 финала, эта стадия запланирована на февраль 2025 года.