Хавбек Динамо U-19: Было мало времени на подготовку к игре с Полесьем

Полузащитник "Динамо" U-19 Дмитрий Кремчанин прокомментировал победу над "Полесьем" U-19 в матче молодежного чемпионата Украины (2:1).

- Спасибо за поздравления с победой. Было тяжело, потому что только в четверг мы вернулись в Киев после игры Юношеской Лиги УЕФА, и было мало времени на подготовку к сегодняшней игре. Но нет разницы, как мы побеждаем - 7:0, 10:0 или 2:1 - главное, что взяли свои три балла. Перед паузой на матчи сборных все отработали хорошо. Будем готовиться к следующему туру.

- Насколько важно сохранить отставание от "Шахтера" в три очка и не увеличить его?

- К сожалению, в матче с "Шахтером" мы потеряли очки, и теперь нужно будет в каждой игре набирать максимум зачетных пунктов и двигаться дальше, ожидая, пока "Шахтер" где-то потеряет свои очки. Будем выходить на поле, работать и стараться выигрывать каждый матч.

- Тренер Игорь Костюк сказал, что после матча еврокубка было важно показать, что команды в эмоциональном плане хватает на два турнира. Насколько вы были готовы к матчу с "Полесьем"?

- Мы, действительно, провели очень хороший матч в Словении, как я уже говорил, было очень мало на подготовку. Поэтому надо было в первую очередь иметь эмоции на эту игру, потому что многие наши игроки после нее едут в сборную. Нужно было выйти на максимальных усилиях и выжать из себя все эмоции, потому что впереди пауза, многие будут отдыхать, а наши футболисты будут играть за сборную.

- Как прокомментируете реализацию моментов сегодня? Почему создали не очень много опасных моментов, чего не хватало?

- Не знаю, мы старались создавать моменты, но не могли забить. Но ничего страшного, главное, что забили больше соперника и победили в этой игре. Думаю, с реализацией все все хорошо, и в следующих матчах будем это доказывать.

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- С какими мыслями выходили на поле, и чувствовали, что удастся забить?

- Я в каждой игре выхожу на поле, чтобы забивать и помогать команде. Каждый игрок из линии атаки, который выходит в стартовом составе или на замену, должен понимать, что нужно забивать и приносить "Динамо" победы.

- Трудно ли вам было входить в игру со скамейки запасных по ходу поединка? Легче выходить в стартовом составе?

- Нет, нетрудно. Для меня нет большой разницы, когда выходить. Главное, что я играю.

- На поле было много столкновений, предупреждений, удалений, выходов врачей, чтобы оказать помощь, не слишком жесткой получилась игра?

- Все настраивались на это и были готовы, ведь в прошлом сезоне "Полесье" дважды забрало у нас очки и едва не оставило нас без чемпионства. Поэтому мы знали, что будет нелегко, и готовились к этому. Хорошо, что забили свои мячи и победили.

- Расскажите о том, как вам удалось отличиться?

- Увидел, что на фланге есть Коробов, поэтому сместился в центр и ждал от него передачи, а когда она состоялась, нанес удар, даже не глядя на ворота. Вообще Максим набрал неплохую форму, и ему часто удается ассистировать. В прошлом матче с "Марибором" он отдал голевую передачу на Пономаренко. Нравится, что он старается, рад, что он во втором поединке подряд отмечается результативными действиями, - резюмировал Кремчанин.