Тренер Динамо U-19: Соперник традиционно хотел забрать у нас очки, но мы победили

Наставник "Динамо" U-19 Игорь Костюк оценил победу в матче молодежного чемпионата Украины против "Полесья" U-19 (2:1).

"Вы видели, что команда соперника была немного свежее. В первом тайме не было того, что мы хотели делать, того, на чем акцентировали внимание - это борьба в единоборствах, подбор, также не было нужной концентрации, проигрывали в некоторых компонентах и позволили команде соперника поверить в свои силы. Хотя мы и забили мяч, но недоконцентрация сыграла свою роль - и нам забили с пенальти. В принципе, до того у соперника моментов больше не было.

Во втором тайме немножко перестроились, действовали агрессивнее, начали выигрывать свои единоборства, что привело к забитому мячу. Было удаление, но мы сохранили победу, закрыли зоны и не давали сопернику создавать моменты у своих ворот.

Вы видели, у двух игроков были разбиты головы, соперник традиционно хотел забрать у нас очки, но сегодня мы победили.

Насколько сложно возвращаться после матчей еврокубков? Это был главный момент, на котором сегодня концентрировали внимание. Не только команды U19, но и основные составы, которые возвращаются после еврокубков, испытывают небольшую "просадку". Поэтому хотели сегодня это улучшить и доказать, что мы можем и после еврокубков играть эмоционально. Но, к сожалению, не совсем получилось.

Да, "Полесье" неудобный соперник для нас. Вы видели, у них хорошие исполнители, которые очень агрессивно играют. Нам не хватило свежести, чтобы быстрее и качественнее играть. Особенно это касается защитников, которые должны были быстрее разворачивать мяч и доставлять его в свободные зоны. А они неточно отдавали передачи, неправильно открывались, поэтому попадали под высокий прессинг команды соперника. Мы же отмечали, что нужно эту группу да отрезать. Но имеем то, что имеем. Одержали победу, будем разбирать игру и готовиться дальше.

Многие наши игроки, а именно восемь футболистов едут в сборную, а другие будут восстанавливаться, потому что мы провели насыщенный цикл. Те, кто меньше играл, будут тренироваться, сыграют контрольную игру, а остальные будут восстанавливаться и готовиться к следующей игре с "Черноморцем", - сказал Костюк.