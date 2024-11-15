Тренер молодежки Руха: Импонирует футбол Гвардиолы
Денис Колчин ответил на 10 футбольных вопросов
Скриншот: канал Кривбасу на YouTube
Экс-защитник "Кривбасса", а ныне главный тренер "Руха" U-19 Денис Колчин ответил на вопросы пресс-службы криворожского клуба.
Колчин является двукратным бронзовым призером в составе криворожан (1998-1999, 1999-2000), финалист Кубка Украины 2000.
- Как называют в команде?
- Борисович. Раньше? Денис, Деня.
- Кто ваш самый принципиальный соперник?
- Для меня все соперники принципиальные и ко всем отношусь с уважением.
- Какой чемпионат считаете самым сильным в мире?
- Английская Премьер-лига, безусловно.
- Игрок или тренер, с которым хотелось бы поужинать после тяжелой игры?
- Пеп Гвардиола. Импонирует футбол, в который играет его команда.
- Любимый спортивный бренд?
- "Рух" Львов.
- Любимая запрещенная еда?
- Бокал пива могу себе позволить иногда.
- На что потратили первые деньги, которые удалось заработать на футболе?
- Первые большие деньги я заработал именно здесь, в "Кривбассе". Поэтому я приобрел автомобиль. Самые теплые воспоминания об этом этапе карьеры. Мои лучшие времена, как футболиста.
- Слово, которое вы чаще всего используете на поле?
- Все хорошо, молодцы, продолжаем дальше (улыбается).
- Форма какого клуба была у вас первой в жизни?
- "Черноморец", ведь я сам родом из Одессы.
- За что любишь футбол, а что раздражает?
- Есть такая пословица: за что мы любим футбол - за то, что после футбола. Что раздражает? Поражения, - сказал Колчин.
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