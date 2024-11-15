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Тренер молодежки Руха: Импонирует футбол Гвардиолы

U-19

Денис Колчин ответил на 10 футбольных вопросов

Тренер молодежки Руха: Импонирует футбол Гвардиолы

Скриншот: канал Кривбасу на YouTube

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Экс-защитник "Кривбасса", а ныне главный тренер "Руха" U-19 Денис Колчин ответил на вопросы пресс-службы криворожского клуба.

Колчин является двукратным бронзовым призером в составе криворожан (1998-1999, 1999-2000), финалист Кубка Украины 2000.

- Как называют в команде?

- Борисович. Раньше? Денис, Деня.

- Кто ваш самый принципиальный соперник?

- Для меня все соперники принципиальные и ко всем отношусь с уважением.

- Какой чемпионат считаете самым сильным в мире?

- Английская Премьер-лига, безусловно.

- Игрок или тренер, с которым хотелось бы поужинать после тяжелой игры?

- Пеп Гвардиола. Импонирует футбол, в который играет его команда.

- Любимый спортивный бренд?

- "Рух" Львов.

- Любимая запрещенная еда?

- Бокал пива могу себе позволить иногда.

- На что потратили первые деньги, которые удалось заработать на футболе?

- Первые большие деньги я заработал именно здесь, в "Кривбассе". Поэтому я приобрел автомобиль. Самые теплые воспоминания об этом этапе карьеры. Мои лучшие времена, как футболиста.

- Слово, которое вы чаще всего используете на поле?

- Все хорошо, молодцы, продолжаем дальше (улыбается).

- Форма какого клуба была у вас первой в жизни?

- "Черноморец", ведь я сам родом из Одессы.

- За что любишь футбол, а что раздражает?

- Есть такая пословица: за что мы любим футбол - за то, что после футбола. Что раздражает? Поражения, - сказал Колчин.

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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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