  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. U-19
  4. Поведение сына Суркиса в Динамо: журналист раскрыл всю правду про голкипера
В тренде

Поведение сына Суркиса в Динамо: журналист раскрыл всю правду про голкипера

U-19

Игрок не требует к себе особенного отношения

Поведение сына Суркиса в Динамо: журналист раскрыл всю правду про голкипера

fcdynamo.com

Новина українською

Журналист Игорь Бурбас поделился информацией относительно поведения голкипера юношеской команды "Динамо" и сборной Украины U-19 Вячеслава Суркиса, который является сыном экс-президента клуба Григория и племянником нынешнего руководителя Игоря.

"Меня с положительной стороны поражают отзывы об этом пареньке. Он не пользуется своей фамилией и особым статусом в команде. Так же ездит с командой автобусом, хотя при сложных переездах ему предлагали персональный транспорт.

От такого Суркис-младший отказывается, говорит, что будет в автобусе с командой и не хочет быть привилегированным. Также отказывается и от лучших отелей, которые предлагают ему, говоря, что будет разделять комнату с партнерами по команде.

Игрок реально трудолюбивый, здесь действительно комплименты ему и его семье за правильное спортивное воспитание", - сказал Бурбас в эфире своей авторской программы.

В текущем сезоне 18-летний Суркис провел 13 матчей за "Динамо" U-19, в которых пропустил 7 голов. Еще в 8 встречах он отстоял на ноль. На его счету также 6 игр за юношескую сборную Украины U-19.

По теме
yellow-arrow
Тренер молодежки Руха: Импонирует футбол Гвардиолы
yellow-arrow
Тренер Динамо U-19: Соперник традиционно хотел забрать у нас очки, но мы победили
yellow-arrow
Хавбек Динамо U-19: Было мало времени на подготовку к игре с Полесьем
Динамо (Киев) Динамо U19 (Киев) Игорь Бурбас Вячеслав Суркис
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
YouTube-канал BurBuzz
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
zhytomircity (Житомир)
18.11.2024 в 11:51
Тут питання до тих, хто пропонував персональний транспорт.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 3
zhytomircity (Житомир)
18.11.2024 в 11:51
Тут питання до тих, хто пропонував персональний транспорт.
Ответить
0
0
SSFC (Белозерье)
18.11.2024 в 12:05
Забий...йому просто готують "перфект" біографію на майбутнє, щоб на нього лилось менше бруду бо він син сепара Гріші.
Ответить
0
0
Nevermore (Донецк)
18.11.2024 в 11:38
урря!
Ответить
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости