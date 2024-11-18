Поведение сына Суркиса в Динамо: журналист раскрыл всю правду про голкипера

Журналист Игорь Бурбас поделился информацией относительно поведения голкипера юношеской команды "Динамо" и сборной Украины U-19 Вячеслава Суркиса, который является сыном экс-президента клуба Григория и племянником нынешнего руководителя Игоря.

"Меня с положительной стороны поражают отзывы об этом пареньке. Он не пользуется своей фамилией и особым статусом в команде. Так же ездит с командой автобусом, хотя при сложных переездах ему предлагали персональный транспорт.

От такого Суркис-младший отказывается, говорит, что будет в автобусе с командой и не хочет быть привилегированным. Также отказывается и от лучших отелей, которые предлагают ему, говоря, что будет разделять комнату с партнерами по команде.

Игрок реально трудолюбивый, здесь действительно комплименты ему и его семье за правильное спортивное воспитание", - сказал Бурбас в эфире своей авторской программы.