Поведение сына Суркиса в Динамо: журналист раскрыл всю правду про голкипера
Игрок не требует к себе особенного отношения
fcdynamo.com
Журналист Игорь Бурбас поделился информацией относительно поведения голкипера юношеской команды "Динамо" и сборной Украины U-19 Вячеслава Суркиса, который является сыном экс-президента клуба Григория и племянником нынешнего руководителя Игоря.
"Меня с положительной стороны поражают отзывы об этом пареньке. Он не пользуется своей фамилией и особым статусом в команде. Так же ездит с командой автобусом, хотя при сложных переездах ему предлагали персональный транспорт.
От такого Суркис-младший отказывается, говорит, что будет в автобусе с командой и не хочет быть привилегированным. Также отказывается и от лучших отелей, которые предлагают ему, говоря, что будет разделять комнату с партнерами по команде.
Игрок реально трудолюбивый, здесь действительно комплименты ему и его семье за правильное спортивное воспитание", - сказал Бурбас в эфире своей авторской программы.
В текущем сезоне 18-летний Суркис провел 13 матчей за "Динамо" U-19, в которых пропустил 7 голов. Еще в 8 встречах он отстоял на ноль. На его счету также 6 игр за юношескую сборную Украины U-19.
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