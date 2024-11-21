Вацко – о таланте Динамо: 98 кг при росте 188 см, серьезно? Это проблема

Виктор Вацко поделился мнением об игре форварда "Динамо" U-19 Матвея Пономаренко.

“Пономаренко, на котором атака сборной Украины U-19 держалась, залетел на уровень первой команды “Динамо” и вылетел. Почему? А вы посмотрите на то, что в Европе называется "языком тела" футболиста. Посмотрите на его движение в поле, координацию.

98 кг при росте 188 см, серьезно? Это сборная? Это международный уровень? А перед тем, как вы напишете: "Что ты здесь рассказываешь, он "Марибору" в Юношеской лиге два забил", вы на состав "Марибора" посмотрите и на возраст футболистов. Там на уровне U-19 играют пацанята 2008-2009 г.р. – динамовцы на три года старше”.