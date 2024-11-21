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  4. Вацко – о таланте Динамо: 98 кг при росте 188 см, серьезно? Это проблема
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Вацко – о таланте Динамо: 98 кг при росте 188 см, серьезно? Это проблема

U-19
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Комментатор разочарован формой молодого нападающего

Вацко – о таланте Динамо: 98 кг при росте 188 см, серьезно? Это проблема

Скріншот - Вацко Live

Виктор Вацко поделился мнением об игре форварда "Динамо" U-19 Матвея Пономаренко.

“Пономаренко, на котором атака сборной Украины U-19 держалась, залетел на уровень первой команды “Динамо” и вылетел. Почему? А вы посмотрите на то, что в Европе называется "языком тела" футболиста. Посмотрите на его движение в поле, координацию.

98 кг при росте 188 см, серьезно? Это сборная? Это международный уровень? А перед тем, как вы напишете: "Что ты здесь рассказываешь, он "Марибору" в Юношеской лиге два забил", вы на состав "Марибора" посмотрите и на возраст футболистов. Там на уровне U-19 играют пацанята 2008-2009 г.р. – динамовцы на три года старше”.

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"Пономаренко был безальтернативным лидером атаки команды Михайленко, которая в июне вышла в полуфинал ЧЕ и следующим летом сыграет на ЧМ U-20. И каким будет самый перспективный молодой центрфорвард на том уровне? Если сейчас в его возрасте лишний вес – это проблема.

Я хочу, чтобы он шел вперед, развивался, заявлял о себе на взрослом уровне. И "Динамо" следует это понять. Не используете у себя – отдайте в аренду. Не вижу никого на уровне с праймовым Пономаренко, если говорим о молодых центрфорвардах в украинском футболе”, – сказал Вацко.

18-летний Матвей в текущем сезоне оформил 7 результативных действий в 5 матчах в составе U-19.

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Виктор Вацко Динамо (Киев) Динамо U19 (Киев) Матвей Пономаренко
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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Александр Симченко
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