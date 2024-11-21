"Но это риск". Хавбек Кривбасса U-19 нашел легкий способ забить пенальти
Тимур Бутенко - о выступлениях за юношескую команду
Фото: ФК Кривбас
Полузащитник "Кривбасса" U-19 Тимур Бутенко рассказал о дебюте в УПЛ и выступлениях за юношескую команду.
- Ты уже второй сезон подряд играешь за юношеский состав, а в конце прошлого выходил на замену в основном составе в последнем туре. Можешь сравнить разницу в подготовке, то есть сам процесс тренировки, подготовка к сопернику: по сравнению с U-19?
- Конечно есть. Что в первой команде, что в юношеской все профессионально, солидно, но в основной, конечно - на более высоком уровне. Потому что это статус УПЛ, уровень команд, игроков, и это то, к чему надо стремиться. Я очень благодарен "Кривбассу", что он дает шанс молодым игрокам себя проявить, в том числе, и мне.
- А помнишь, что тебе говорили перед выходом на поле в игре против "Миная" (в сезоне 2023/24). Дрожали ножки?
- Да, говорили не бояться и чтобы брал игру на себя. Да, на первых минутах немножко переживал, а потом втянулся и стало легче. Юрий Вернидуб провел разговор, дал наставления и сказал, чтобы я не волновался.
- И я вот сейчас заметил, что у тебя хороший показатель пенальти за "Кривбасс" U-19, с 3 ударов - 3 гола. И глядя на эти исполнения чувствуется, что ты вообще не волновался, потому что как мы знаем, пенальти это больше какое-то психологически противостояние, где кто будет более уверенным, тот и победит. Еще и два гола забил пробивая по центру ворот.
- Ударов по центру мало кто ожидает, а когда ты видишь, что вратарь готовится прыгать в какой-то угол, то самый легкий способ - это рискнуть и пробить по центру ворот. Конечно, страшно, если не забьешь, потому что будут претензии, но как говорится "гол не пахнет".
- Обычно, пенальти дают пробивать уверенным исполнителям, тебе приятно что тебя таким считают?
- Конечно. Если честно, я и сам себя таким считаю, поэтому почти не волнуюсь перед пробитием 11-метрового.
- Тренируешь ли ты как-то свои удары дополнительно, возможно после тренировок команды?
- Нет, именно к пенальти не готовлюсь. Можно сказать, что бью пенальти только во время поединков. А если говорить о штрафных ударах, то их отрабатываю как на тренировках, так и после. Мы обычно остаемся на 20-30 минут, но не более, потому что это может привести к травмам, особенно после нагрузок, - рассказал Бутенко.
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