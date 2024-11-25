"Нужно уважать друг друга". Коуч Шахтера U-19 недоволен решением тренерского штаба Украины U-21

Главный тренер "Шахтера" U-19 Алексей Белик прокомментировал победу своей команды над "Ингульцом" U-19 (5:0), а также поделился ожиданиями от предстоящего матча с ПСВ U-19 в Юношеской лиге УЕФА.

- Самое главное, что мы получили три очка, одновременно решив несколько задач: предоставили одним футболистам возможность отдохнуть, а другим - игровое время. Все заслуживают играть, но сложно распределить минуты между всеми. Мы также задействовали Кострицу и Решетникова, чтобы они оставались в тонусе. Если говорить об игре, то мы выполнили то, что планировали. Перед матчем я подчеркивал ребятам, что не стоит обращать внимание на силу соперника или его турнирное положение. Главное - уважать себя и свой труд. Мы выполняем огромный объем работы не для того, чтобы просто отбыть номер на поле или относиться к игре легкомысленно. Доволен как молодыми футболистами, которые реже получают игровое время, так и более опытными, которые помогали молодежи. Конечно, погода внесла свои коррективы. Хотелось бы перед матчем в Юношеской лиге УЕФА сыграть на травяном покрытии. Главное - избежать травм. Футболисты, которые были под вопросом, постепенно восстанавливаются, и надеюсь, что смогут подготовиться к встрече с ПСВ U-19.

- Насколько эта победа является психологически важной после двухнедельной паузы перед матчем с ПСВ U-19 в Юношеской лиге УЕФА?

- Всегда важно побеждать после паузы, ведь некоторые футболисты разъезжаются в сборные и после отдыха бывает сложно вернуться в игру. Тем не менее команда справилась.

- В заявке на поединок отсутствовали сборники и некоторые лидеры команды. Им предоставили отдых или следует ожидать их возвращения в ближайшее время?

- Валентин Галонский во время товарищеского матча с "Полесьем-2" получил повреждение, но у него хорошая динамика восстановления, и надеюсь, что вскоре он вернется. Трифаненко мы потеряли из-за травмы, и, считаю, нет смысла форсировать его восстановление, ведь важно, чтобы он полноценно выздоровел. Виктор Цуканов и Александр Ломага только сегодня утром вернулись из расположения юношеской сборной Украины, поэтому не было смысла добавлять их в заявку на матч.

С Николаем Огарковым ситуация отдельная. Я понимаю, что каждый тренер имеет свои задачи и обязанности, но когда молодежная сборная имеет товарищеский матч с "Португалией" U-21, и вызывается исполнитель, который впервые получает приглашение в сборную, стоит учитывать его игровую позицию. Николай - левый защитник, но его поставили на правый фланг, что для него непривычно. В итоге игрок получил повреждение. Надеюсь, травма несерьезная и он сможет помочь нам в матче с ПСВ U-19. Не совсем понял решение тренерского штаба молодежной сборной Украины. Следует понимать, что профессия тренера является сложной, нужно уважать друг друга. Я не вижу ничего плохого в том, чтобы связаться и узнать о сильных и слабых сторонах игрока. Например, Дмитрий Михайленко, с которым мы постоянно общаемся, обмениваемся мнениями относительно футболистов, которые потенциально могут усилить юношескую сборную. Далее он уже сам решает, кого вызывать, а кого нет.

Мне бы хотелось, чтобы при вызове игрока тренерский штаб имел хотя бы минимальные сведения о нем. В случае с Николаем Огарковым он действовал на неудобной позиции, одновременно является нашим капитаном и чрезвычайно важен для нашей команды. Его потенциальная травма - большая потеря, ведь придется задействовать менее опытного исполнителя на его позицию. Для молодежной сборной это не столь критично, потому что там есть много других кандидатов.

- Недавно Дрозд сыграл в товарищеском матче за первую команду, а сегодня вывел партнеров с капитанской повязкой и отметился забитым мячом. Как оцениваете его прогресс?

- То, что Антон Дрозд является хорошим игроком, для меня не было секретом как два-три года назад, так и сейчас. Я понимаю, что он имеет большой потенциал и уже должен брать на себя ответственность. Раньше в команде были более опытные исполнители, с которых он мог брать пример, но теперь пришло его время. Антон - очень хороший футболист и имеет все данные, чтобы отличаться результативным действием в каждом матче, - заявил Белик.