Вячеслав Суркис: Неважно, кто забивает мячи или отбивает их - побеждает команда

Голкипер "Динамо" U-19 Вячеслав Суркис рассказал о подготовке к первому матчу третьего раунда Юношеской Лиги УЕФА против "2 Коррика" из Косова, который состоится 27 ноября.

- Настроение, конечно, боевое. Несколько дней назад был матч с "Черноморцем", считаю, что мы хорошо отыграли в нем. И уже после этого начали готовиться к будущему сопернику. Разбираем команду, готовимся, отрабатываем удары.

- В чемпионате с "Черноморцем" играли на искусственном покрытии, сейчас перешли на натуральный газон. В чем разница, насколько сложно?

- Разница есть, и не столько из-за покрытия - все же, играли в крытом манеже, там не так холодно было. Но это все мелочи, ведь не впервые играем при таких погодных условиях.

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- Что для футболиста значит выступление в Юношеской Лиге УЕФА? Многие из вас защищают цвета юношеских сборных, а насколько важно проявить себя на международной арене на клубном уровне? И в чем отличие с матчами чемпионата Украины?

- Прежде всего, более высокая интенсивность, поскольку мы играем против чемпионов своих стран. Но мы готовимся к каждому сопернику с хорошим боевым настроем.

- В противостоянии с "Марибором" наша команда пропустила в обоих матчах. Ставишь ли ты себе цель провести предстоящую игру "на ноль"?

- Конечно, такое желание есть, но первоочередной является победа команды. Я выхожу на поле не ради того, чтобы сыграть "на ноль". Неважно, кто забивает мячи или отбивает их - побеждаем мы все вместе. Поэтому настрой только на победу.

- Динамовцы вынуждены играть не дома, все матчи проводятся на выезде. Это добавляет каких-то проблем или вызовов?

- Бесспорно, хотелось бы играть в родном городе, в Киеве, но мы все понимаем, из-за каких обстоятельств мы не можем этого делать. Поэтому приходится играть за границей. Но мы уже привыкли к этому, поэтому не думаю, что это будет добавлять каких-то трудностей, потому что это не впервые. Сейчас у нас хорошие условия - тренировочное поле, отель, поэтому никаких проблем.

- "2 Коррику" преодолел уже два раунда, "Динамо" прошло один раунд. Не может ли это стать преимуществом для соперника?

- Я бы так не сказал. Мы провели два матча против "Марибора", большинство наших игроков выступали за сборные U-18/19, поэтому все имеют опыт выступлений на международном уровне. Поэтому я не думаю, что большее количество матчей "2 Коррика" в нынешней Юношеской Лиге УЕФА сделает какую-то разницу, - резюмировал Суркис.