"Стиль игры ПСВ U-19 несколько схож с нашим". Белик - о предстоящем матче Шахтера в ЮЛЧ

Главный тренер юношеской команды "Шахтера" U-19 Алексей Белик рассказал о подготовке к противостоянию с ПСВ U-19 в Юношеской лиги УЕФА.

- Алексей, расскажите, каков тренировочный цикл команды накануне встречи с ПСВ U-19? Есть ли разница в подготовке к матчам внутреннего чемпионата и Юношеской лиги УЕФА, если да, то в чем главное отличие?

- В принципе, как такового отличия нет. После игры с "Ингульцом" U-19 мы провели восстановительное занятие и сейчас работаем над тем, чтобы полноценно втянуться в тренировочный процесс. С воскресенья начали целенаправленную подготовку к матчу с ПСВ U-19: изучаем, как действует соперник, формируем соответствующий план на игру, от которого будет отталкиваться построение нашего тренировочного цикла. Не могу сказать, что процесс подготовки от матча к матчу существенно отличается. Понятно, что мы уделяем внимание анализу игры соперника, однако в основном отталкиваемся от собственных принципов, хотя и не игнорируем важные детали оппонента. Есть несколько дней для акцентированной подготовки, и во вторник, после переезда в Нидерланды, планируем провести разминку и привыкнуть к полю, если нам его предоставят.

- В каком физическом состоянии команда подходит к еврокубковому поединку после двухнедельной паузы на матчи сборных и недавней встречи с "Ингульцом" U-19?

- Еще анализируем физическое состояние, ведь недавно провели игру и имели восстановительное занятие. Основные тренировки с полноценными нагрузками только начинаются. Не думаю, что с этим возникнут какие-то проблемы, ведь, как показывают данные после матчей и недельного цикла тренировок, ребята выполняют запланированный объем работы в полном объеме. Единственное, на что следует обращать внимание - это осторожность при возвращении к тренировочному процессу после повреждений или выходных, чтобы избежать травм. К сожалению, имеем потери: Богдан Трифаненко получил повреждение, считаю, до конца года он полноценно не восстановится. Также были микроповреждения у нескольких игроков, но, думаю, они вскоре вернутся к тренировкам и будут работать полноценно.

- ПСВ U-19 является регулярным представителем нидерландской молодежки в Юношеской лиге УЕФА. Как оцениваете важность этого поединка, учитывая текущую турнирную ситуацию?

- Очевидно, что такие команды, как ПСВ U-19, "Арсенал" U-19, "Аталанта" U-19 и "Болонья" U-19, являются хорошими Академиями, в распоряжении которых находятся квалифицированные футболисты. Как я уже отмечал, их игроки часто имеют опыт выступлений за старшие коллективы, такие как U-21 или U-23. Это дает им преимущество, поскольку они быстрее взрослеют и начинают привыкать к темпу взрослого футбола. Для нас этот факт является дополнительной мотивацией. Приятно видеть наше турнирное положение и место, где мы сейчас находимся. В то же время важно, что ребята верят в свои силы и понимают: мы можем играть на равных и побеждать любого соперника.

Учитывая турнирную таблицу ПСВ U-19 будет стимулировать тот факт, что их устраивает только победа. Это будет побуждать их действовать активно с первых минут. Мы же будем стремиться навязать свою игру, атаковать, создавать моменты и реализовывать их. В то же время нам важно надежно сыграть в обороне, ведь стиль игры ПСВ U-19 несколько схож с нашим: они также любят атаковать. Мы хотим добиться положительного результата. При этом понимаем, что этот матч важен не только для выполнения турнирных задач, но и для развития наших игроков. Опыт, полученный в таких поединках, неоценим для футболистов в будущем, когда они будут играть на взрослом уровне, - приводит слова Белика официальный сайт дончан.

На данный момент "Шахтер" U-19 занимает 7-е место в турнирной таблице Юношеской лиги УЕФА.