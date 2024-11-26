Тренер Шахтера U-19: Мы - коллектив, который добивается успеха в непростых условиях

Главный тренер "Шахтера" U-19 Алексей Белик прокомментировал турнирное положение и конкуренцию в Юношеской лиге УЕФА.

- "Шахтер" U-19 после четырех матчей с девятью баллами располагается на 7-й строчке турнирной таблицы Юношеской лиги УЕФА и имеет шансы попасть в шестерку лучших. На ваш взгляд, каков уровень конкуренции в турнире при новом формате и насколько важно завершить основной этап в верхней части таблицы?

- Бесспорно, Юношеская лига УЕФА является самым высоким по уровню соревнованием для молодежных команд Европы. Это замечательный турнир, ведь важно сравнивать себя не только с командами внутреннего чемпионата, но и с ведущими клубами европейского футбола, такими как "Арсенал" U-19, ПСВ U-19, "Барселона" U-19 или "Порту" U-19. Матчи в Юношеской лиге УЕФА чрезвычайно важны и являются неоценимым опытом для игроков. Всегда приятно достигать результатов, и мы отстаиваем имидж не только Академии "Шахтера", но и всего молодежного украинского футбола.

Следует понимать, что мы - коллектив, который добивается успеха в непростых условиях, ведь ни одна команда в текущем розыгрыше Юношеской лиги УЕФА не находится в таких сложных условиях, как мы. Например, чтобы провести домашний поединок, нам приходится тратить около двух дней на дорогу до стадиона и столько же времени, чтобы вернуться в Киев. Это отнимает немало сил у молодых игроков, однако видно, что они справляются с этим. На сегодня мы имеем хорошую атмосферу в коллективе. Приятно готовиться к матчам, когда работа дает результаты, но нельзя расслабляться. Важно понимать, что каждая ошибка - это шанс добиться успеха.

Что касается нового формата, мне нравится, что невозможно что-то четко просчитать и ты должен выкладываться на максимум в каждой игре. Также большое значение имеет разница забитых и пропущенных мячей по сравнению с прошлым форматом. Каждый забитый мяч имеет большой вес, и я постоянно подчеркиваю ребятам на этом. Это нововведение добавляет интриги и заставляет не расслабляться и в каждом эпизоде действовать максимально сконцентрировано. Мне нравится этот формат, хотя нужно еще немного привыкнуть к нему, - сказал Белик.

Отметим, что "Шахтер" U-19 обыграл "Болонью" U-19 (4:3), "Арсенал" U-19 (1:0), и "Янг Бойз" U-19 (3:2), а также уступил "Аталанте" U-19 (0:3).