ПСВ U-19 – Шахтер U-19. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Юношеской лиги УЕФА
ПСВ U-19 – Шахтер U-19: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 27.11.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: ФК Шахтар Донецьк
В среду, 27 ноября, ПСВ в пятом туре Юношеской лиги УЕФА примет одногодок из "Шахтера".
В активе команды Алексея Белика три победы и одно поражение. Подопечные Винсента Хейлманна еще ни разу не выигрывали - на их счету 2 поражения и 2 ничьи.
Донецкая команда занимает 8-е место в таблице, набрав 9 очков. Нидерландский коллектив с 2 баллами идет на 30-й строчке.
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Начало - в 15:00 по Киеву. Прямую видеотрансляцию матча можно посмотреть в приложении FC Shakhtar и на официальном сайте клуба.
Юношеская лига УЕФА, 5-й тур основного этапа
27.11.2024
"Кампус де Хердганг", Эйндховен
ПСВ U-19 15:00 "Шахтер" U-19
Популярное сейчас
- Кошмар Гвардиолы, 100 голов Левандовского, дебют Степанова. Главные новости за 26 ноября
- ЛЧ. Манчестер Сити – Фейенорд 3:3. Катастрофа продолжается
- 17-летний украинский форвард дебютировал за Байер в Лиге чемпионов
- Тренер Шахтера U-19: Мы - коллектив, который добивается успеха в непростых условиях
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса