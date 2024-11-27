В среду, 27 ноября, ПСВ в пятом туре Юношеской лиги УЕФА примет одногодок из "Шахтера".

В активе команды Алексея Белика три победы и одно поражение. Подопечные Винсента Хейлманна еще ни разу не выигрывали - на их счету 2 поражения и 2 ничьи.

Донецкая команда занимает 8-е место в таблице, набрав 9 очков. Нидерландский коллектив с 2 баллами идет на 30-й строчке.

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Начало - в 15:00 по Киеву. Прямую видеотрансляцию матча можно посмотреть в приложении FC Shakhtar и на официальном сайте клуба.

Юношеская лига УЕФА, 5-й тур основного этапа

27.11.2024

"Кампус де Хердганг", Эйндховен

ПСВ U-19 15:00 "Шахтер" U-19

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>