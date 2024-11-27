Динамо U-19 – 2 Коррику U-19. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Юношеской лиги УЕФА
Динамо U-19 – 2 Коррику U-19: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 27.11.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: ФК Динамо Київ
"Динамо" проведет первый поединок 3-го раунда Пути чемпионов Юношеской Лиги УЕФА, соперником в котором выступит "2 Коррику" из Косова.
Киевляне по пути к этой стадии во втором раунде одолели словенский "Марибор" (1:1, 3:1).
Косовары, в свою очередь, начали свои выступления с первого раунда, где по сумме двух матчей обыграли албанский клуб "Билис" (2:1, 2:1). В следующем раунде "2 Коррику" выяснял сильнейшго в противостоянии с ирландским "ЮС Дублин", и также одержал две победы (2:1, 3:1).
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Поединок начнется в 14:00 по Киеву. Прямую видеотрансляцию матча можно посмотреть на YouTube-канале киевского "Динамо".
Ответная встреча пройдет 11 декабря.
Юношеская лига УЕФА. 3-й раунд Пути чемпионов. Первый матч
27.11.2024
Сталёва-Воля, "Stal Stalowa Wola Stadium"
"Динамо" U-19 14:00 "2 Коррику" U-19
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