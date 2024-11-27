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Суркис, Саленко и Пономаренко - в старте Динамо на матч Юношеской лиги УЕФА

U-19
Обновлено

Поединок против "2 Коррику" начнется в 14:00

Суркис, Саленко и Пономаренко - в старте Динамо на матч Юношеской лиги УЕФА

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

"Динамо" проведет первый поединок 3-го раунда Пути чемпионов Юношеской Лиги УЕФА, соперником в котором выступит "2 Коррику" из Косова. Уже стал известен стартовый состав киевской команды.

"Динамо" U-19: Суркис, Коробов, Сизонюк, Захарченко, Дикий, Саленко, Ищенко, Осипенко, Кремчанин, Пономаренко, Андрейко.

Запасные: Гудименко, Пейкришвили, Билый, Лобко, Шевченко, Озимай, Люсин, Губенко.

Матч начнется в 14:00.

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Источник:
UEFA
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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fatov1986 (Лондон)
27.11.2024 в 13:02
Суркис еще и капитан
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Комментарии 1
fatov1986 (Лондон)
27.11.2024 в 13:02
Суркис еще и капитан
sticker
Ответить
0
0

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