Суркис, Саленко и Пономаренко - в старте Динамо на матч Юношеской лиги УЕФА
Поединок против "2 Коррику" начнется в 14:00
Фото: ФК Динамо Київ
"Динамо" проведет первый поединок 3-го раунда Пути чемпионов Юношеской Лиги УЕФА, соперником в котором выступит "2 Коррику" из Косова. Уже стал известен стартовый состав киевской команды.
"Динамо" U-19: Суркис, Коробов, Сизонюк, Захарченко, Дикий, Саленко, Ищенко, Осипенко, Кремчанин, Пономаренко, Андрейко.
Запасные: Гудименко, Пейкришвили, Билый, Лобко, Шевченко, Озимай, Люсин, Губенко.
Матч начнется в 14:00.
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Источник:UEFA
Опубликовал: Алина Ерофеева
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fatov1986 (Лондон)
27.11.2024 в 13:02
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